Real Madrid decide quién será su nuevo número 9

Real Madrid quedó con su número 9 vacante luego de que Kylian Mbappé tomó el 10 tras la marcha de Luka Modric.

Aunque surgieron varias opciones, el club se decantó por Endrick, el brasileño de 19 años de edad. Gonzalo García, quien había sido la estrella del Madrid en el Mundial de Clubes, será el 16.

García era uno de los nombres que perfilaba a tomar el relevo de Mbappé tras ser el goleador en Mundial de Clubes en sus primeros partidos con el Real Madrid.

Pero Endrick tiene más tiempo en el club, a pesar de que no contó con muchos minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti en la última temporada.

Endrick se une a una leyenda del Real Madrid

Endrick es el segundo brasileño en la historia del club español que ha vestido el número 9. Ronaldo Nazario de Lima también usó el número desde la temporada 2003-2004 hasta 2006-2007.

Ronaldo estuvo en 177 partidos con 104 goles y 34 asistencias como jugador del Real Madrid. El delantero brasileño ganó dos Ligas, una Copa Intercontinental y una Bota de Oro (03-04).

Otros grandes jugadores que vistieron el nueve del Real Madrid fueron Iván Zamorano, Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Davor Suker, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, entre otros.

El joven de 19 años de edad suma 37 partidos con 7 goles y 1 asistencia en dos temporadas con el conjunto de Madrid.

Real Madrid extiende a Gonzalo García

Gonzalo García será parte del Real Madrid por muchos años tras llegar a un acuerdo por cinco temporadas hasta 2030.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI.

García será uno de los delanteros que pueda pelear un puesto en la titularidad que comienza una nueva era con Carlo Ancelotti.

