Balón de Oro 2025: La lista completa de los principales candidatos

El PSG tiene gran presencia entre los candidatos al Balón de Oro 2025 con Ousmane Dembelé y Vitinha

Manchester City's Rodri holds his Ballon d'Or (Golden Ball) award before the start of the English Premier League soccer match between Manchester City and Tottenham at the Etihad Stadium in Manchester, England, Sunday, Nov. 24, 2024. (AP Photo/Dave Thompson)

El Balón de Oro 2025 se entregará el 22 de septiembre. Crédito: Dave Thompson | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

La carrera por el Balón de Oro 2025 ya está en marcha, y este jueves se reveló la lista oficial de los 30 nominados al prestigioso galardón que entrega anualmente la revista France Football

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 22 de septiembre en París, y ya promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

Entre los principales candidatos figuran los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, así como los brasileños Vinicius Jr. y Raphinha, quienes representan el talento sudamericano en una lista dominada por futbolistas de clubes europeos.

PSG domina la lista de nominados al Balón de Oro 2025

El club con más representantes en la lista es el Paris Saint-Germain, que aporta nueve jugadores, superando incluso al campeón de Europa, el Real Madrid. Le siguen el FC Barcelona con cuatro y el Liverpool con tres.

En cuanto a nacionalidades, Francia e Inglaterra encabezan la lista con cuatro jugadores cada uno, seguidos por España y Portugal (tres), y Argentina, Brasil y Países Bajos con dos representantes.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el próximo 22 de septiembre en la ciudad de París, Francia, en una gala donde también se entregarán premios como el Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor portero) y el Premio Sócrates (impacto social).

Estos son los 30 nominados al Balón de Oro

Nominados al Balón de Oro 2025
Jugador País Posición
Jude BellinghamInglaterraMediocampista
Ousmane DembéléFranciaDelantero
Gianluigi DonnarummaItaliaPortero
Désiré DouéFranciaMediocampista
Denzel DumfriesPaíses BajosDefensa
Serhou GuirassyGuineaDelantero
Viktor GyökeresSueciaDelantero
Erling HaalandNoruegaDelantero
Achraf HakimiMarruecosDefensa
Harry KaneInglaterraDelantero
Khvicha KvaratskheliaGeorgiaDelantero
Robert LewandowskiPoloniaDelantero
Alexis Mac AllisterArgentinaMediocampista
Lautaro MartínezArgentinaDelantero
Kylian MbappéFranciaDelantero
Scott McTominayEscociaMediocampista
Nuno MendesPortugalDefensa
João NevesPortugalMediocampista
Michael OliseFranciaDelantero
Cole PalmerInglaterraMediocampista
PedriEspañaMediocampista
RaphinhaBrasilDelantero
Declan RiceInglaterraMediocampista
Fabián RuizEspañaMediocampista
Mohamed SalahEgiptoDelantero
Virgil van DijkPaíses BajosDefensa
Vinícius Jr.BrasilDelantero
VitinhaPortugalMediocampista
Florian WirtzAlemaniaMediocampista
Lamine YamalEspañaDelantero

