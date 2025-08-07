Balón de Oro 2025: La lista completa de los principales candidatos

La carrera por el Balón de Oro 2025 ya está en marcha, y este jueves se reveló la lista oficial de los 30 nominados al prestigioso galardón que entrega anualmente la revista France Football.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 22 de septiembre en París, y ya promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

Entre los principales candidatos figuran los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, así como los brasileños Vinicius Jr. y Raphinha, quienes representan el talento sudamericano en una lista dominada por futbolistas de clubes europeos.

PSG domina la lista de nominados al Balón de Oro 2025

El club con más representantes en la lista es el Paris Saint-Germain, que aporta nueve jugadores, superando incluso al campeón de Europa, el Real Madrid. Le siguen el FC Barcelona con cuatro y el Liverpool con tres.

En cuanto a nacionalidades, Francia e Inglaterra encabezan la lista con cuatro jugadores cada uno, seguidos por España y Portugal (tres), y Argentina, Brasil y Países Bajos con dos representantes.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el próximo 22 de septiembre en la ciudad de París, Francia, en una gala donde también se entregarán premios como el Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor portero) y el Premio Sócrates (impacto social).

Estos son los 30 nominados al Balón de Oro

Nominados al Balón de Oro 2025 Jugador País Posición Jude Bellingham Inglaterra Mediocampista Ousmane Dembélé Francia Delantero Gianluigi Donnarumma Italia Portero Désiré Doué Francia Mediocampista Denzel Dumfries Países Bajos Defensa Serhou Guirassy Guinea Delantero Viktor Gyökeres Suecia Delantero Erling Haaland Noruega Delantero Achraf Hakimi Marruecos Defensa Harry Kane Inglaterra Delantero Khvicha Kvaratskhelia Georgia Delantero Robert Lewandowski Polonia Delantero Alexis Mac Allister Argentina Mediocampista Lautaro Martínez Argentina Delantero Kylian Mbappé Francia Delantero Scott McTominay Escocia Mediocampista Nuno Mendes Portugal Defensa João Neves Portugal Mediocampista Michael Olise Francia Delantero Cole Palmer Inglaterra Mediocampista Pedri España Mediocampista Raphinha Brasil Delantero Declan Rice Inglaterra Mediocampista Fabián Ruiz España Mediocampista Mohamed Salah Egipto Delantero Virgil van Dijk Países Bajos Defensa Vinícius Jr. Brasil Delantero Vitinha Portugal Mediocampista Florian Wirtz Alemania Mediocampista Lamine Yamal España Delantero

