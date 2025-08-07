André Jardine acepta el fracaso con el América en la Leagues Cup

El América quedó fuera de la Leagues Cup a pesar de la victoria en penales ante el Portland Timbers. André Jardine admitió que la derrota duele y que es un fracaso quedarse fuera.

El entrenador brasileño detalló que no buscará excusas sobre por qué quedaron eliminados y reconoce que debe estar a la altura de los próximos torneos.

“Esta vez no nos alcanzó. Estamos muy dolidos. No escondemos esto. Tampoco se trata de estar buscando excusas. Hay que aceptar el fracaso en esta competición y tratar de ser mucho mejores a partir del sábado que enfrentamos a Querétaro hasta llegar a la liguilla estar a la altura de las competencias y compromisos internacionales”.

América se marcha de la fase de grupos de la Liga MX con cinco puntos tras tres empates, dos victorias y una derrota en penales ante Real Salt Lake.

El entrenador de las Águilas no quiso comentar sobre la llegada de Saint Maximin, un fichaje que no está confirmado 100% para el club mexicano.

“Yo no acostumbro hablar de jugadores que no estén 100 por ciento cerrados”, afirmó en referencia directa a Saint-Maximin. “Pido una disculpa porque no está cerrado 100 por ciento. Y lo de Brian, lo mismo. Hay interés, pero los valores van cambiando. No está cerrado”.

MLS superó con amplitud a Liga MX en Leagues Cup

La Liga MX no tuvo oportunidad este jueves frente a los clubes de la Major League Soccer. Los equipos mexicanos cayeron en goleadas del Atlas, Necaxa y Pumas.

Inter Miami, sin Lionel Messi, ganó a Pumas 3-1. Mientras que Orlando City goleó 5-1 a Necaxa y Atlanta United se impuso 4-1 sobre Necaxa.

Hasta ocho equipos de la Liga MX están sin victorias en la fase de grupos de la Leagues Cup, que incluye a América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey, entre otros.

Todavía cinco equipos tienen una jornada por definir para sellar la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

