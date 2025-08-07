Barcelona le quita capitanía a Marc Ter Stegen en pelea por contrato

El Barcelona anunció este jueves que decidió quitarle la capitanía a Marc André Ter Stegen, quien está en una disputa con el club por temas de contrato.

El club catalán decidió darle el gafete de primer capitán al uruguayo Ronald Araujo tras una decisión con el equipo técnico.

“Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo”, añade en un comunicado el Barça, que precisa que la decisión ha sido “consensuada con la dirección deportiva y el equipo técnico”.

De acuerdo a reportes, el portero del Barcelona acudió este jueves a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a un “control médico rutinario” de su lesión.

El meta alemán fue reintervenido, el pasado 29 de julio en Burdeos, de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023, mientras la plantilla se encontraba de gira por Asia.

🚨⚠️ BREAKING: Barça remove Marc André ter-Stegen from his role as team captain.



“Decision follows disciplinary proceedings opened against Marc-André ter Stegen. During this period, the duties of first captain will be assumed by the current vice-captain, Ronald Araújo”. pic.twitter.com/SGDZqFwESW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Pelea entre Ter Stegen y Barcelona

Ter Stegen anunció un período estimado de recuperación de tres meses antes de la intervención, algo que no sentó bien al Barça.

El club pretende liberar el 80% de las ficha del jugador para inscribir al portero Joan García alegando una lesión de larga duración del teutón, lo que pasa por que su baja supere los cuatro meses.

La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico ante la Comisión Médica de La Liga para que pueda evaluar su situación y la decisión de este de expedientarlo han tensado más la cuerda entre ambas partes, a 11 días del inicio del fútbol español.

El último capítulo ha sido la decisión del Barcelona de retirarle la capitanía al internacional germano, a quien aún le quedan tres años de contrato.

Por su parte, Ter Stegen pretende recuperarse en tres meses y pelear con Joan García y Wojciech Szczesny por la titularidad, ya que tiene claro que quiere disputar como portero titular de la selección alemana el próximo Mundial.

Aunque para ser portero de la selección de Alemania, Stegen deberá sumar muchos minutos con el Barcelona.

