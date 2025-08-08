Llegó al Real Madrid por $30 millones y se va sin jugar cinco años después: Reinier vuelve a Brasil

El brasileño Reinier Jesus Carvalho, de 23 años, ha puesto fin a su etapa en el Real Madrid. El club anunció este viernes su traspaso al Atlético Mineiro, cerrando así un capítulo que comenzó con grandes expectativas y terminó sin que el jugador disputara un solo minuto oficial con el conjunto blanco.

Reinier llegó a España en enero de 2020, procedente del Flamengo, por $30 millones de dólares. Apenas tenía 18 años y un contrato por seis temporadas, firmado bajo la promesa de seguir la senda de otros jóvenes brasileños que sí habían triunfado en el Santiago Bernabéu, como Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Sin embargo, su camino fue muy distinto.

En sus primeros meses, se incorporó al Real Madrid Castilla, pero la pandemia y la alta competencia en la plantilla principal le cerraron la puerta de un debut. A partir de ahí, su carrera se desarrolló entre cesiones y lesiones que limitaron su progresión.

Cesiones sin éxito y una vuelta sin sitio en Madrid

El Borussia Dortmund fue su primera parada en Europa. Allí permaneció dos temporadas, con solo 745 minutos repartidos en 39 partidos, un gol y una asistencia. Posteriormente llegó al Girona en 2022, donde jugó 18 encuentros y anotó dos tantos, pero tampoco logró consolidarse.

En Italia, con el Frosinone, firmó tres goles y dos asistencias en 23 partidos, cifras discretas para un futbolista llamado a marcar diferencias. Su último préstamo fue en el Granada, donde sí sumó más minutos —superó los 1.200 entre liga y copa—, aunque su producción ofensiva quedó en un gol y cuatro asistencias.

De vuelta en Valdebebas en 2024, Reinier se encontró fuera de los planes de Xabi Alonso y sin espacio ni en el primer equipo ni en el filial dirigido por Álvaro Arbeloa. El club optó por rescindir el contrato, que vencía en 2026, facilitando así su regreso a Brasil.

El Atlético Mineiro lo recibe sin coste de traspaso, en un intento por reactivar una carrera que en Europa no alcanzó las expectativas iniciales. El propio Real Madrid, en su comunicado, agradeció al jugador “su compromiso durante estos años” y le deseó “lo mejor en esta nueva etapa”.

Para Reinier, la misión ahora es clara: recuperar confianza, sumar minutos y demostrar en el Brasileirao lo que en España, Alemania e Italia no pudo mostrar.



