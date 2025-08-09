Santiago Giménez tendría a un nuevo rival dentro del Milan

Ya no hay tiempo de adaptación. Santiago Giménez debe comenzar a dar buenos resultados de la fuerte inversión del AC Milan. Pero el conjunto italiano no se confía y para esta temporada podría llevarle una dura competencia: Rasmus Højlund.

Según informaciones de La Gazzetta Dello Sport, el Milan estaría detrás del joven delantero del Manchester United de 22 años. El conjunto italiano buscaría convencer a los ingleses con una cesión con opción a compra. Los “Rossoneri” se harían cargo del salario de Rasmus Højlund en su totalidad.

“Se sabe que está surgiendo un borrador de acuerdo entre el AC Milan y el Manchester United. El AC Milan podría cerrar el acuerdo por una cesión cercana a los €4 millones de euros ($4.6 millones de dólares), con una opción de compra de €40 millones de euros ($46.6 millones de dólares). Esto, por supuesto, incluiría el salario neto de Hojlund de €3.8 millones de euros ($4.4 millones de dólares) por temporada”, informó el portal.

🚨 Manchester United have definitely opened doors to loan move for Rasmus Højlund, as revealed yesterday.



On the other hand, Højlund insists on staying at United. ❗️



🔴⚫️ AC Milan, in contact with agents to advance.



United want heavy loan fee around €6m + full salary covered. pic.twitter.com/CgQIyp5swr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

El reporte también explica que la salida de Rasmus Højlund no sería compleja. El Manchester United tendría alternativas para reemplazar al atacante danés. En este sentido, el Milan parte con ventaja en esta operación que beneficiaría a ambos conjuntos.

“Hay mucho talento joven. Hojlund encaja a la perfección, pero en última instancia, no es indispensable: para el United, puede irse. No es casualidad que las conversaciones con el Milan hayan sido intensas desde la semana pasada“, explica el portal.

Rasmus Højlund busca una oportunidad

Nacido en 2003, Rasmus Højlund es un delantero de muy buena proyección. En la última temporada el atacante danés no tuvo grandes números con los “Red Devils”. En 52 partidos jugados (3,322 minutos dentro del campo), Højlund marcó 10 goles y concedió 4 asistencias.

La segunda temporada de Rasmus Højlund en el Manchester United no fue la mejor. En su año de debut y con menos partidos jugados, el danés marcó 16 goles y concedió 2 asistencias.

De acuerdo a Gianluca Di Marzio, Rasmus Højlund abandonaría el Manchester United y llegaría al AC Milan en caso de que se concrete el fichaje de Benjamin Sesko a los Red Devils 👹⚽️. pic.twitter.com/iUnqG8vpr2 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 7, 2025

No está de más mencionar que Rasmus Højlund ya conoce el fútbol italiano. En la temporada 2022/2023, el goleador europeo fue firmado por el Atalanta de la Serie A. Con el conjunto “I Nerazzurri”, Højlund anotó 10 goles y cedió 4 asistencias en 34 compromisos (1,898 minutos).

A su corta edad Rasmus Højlund ya tiene recorrido en la selección de Dinamarca. Højlund debutó en septiembre de 2022 en un duelo contra Francia y desde entonces ya acumula 26 encuentros con su selección en los que ya ha podido entonar 8 gritos de gol.

