Cervecería que prometía bebidas gratis cuando muriera Donald Trump está condenada a cerrar

Tal y como se esperaba, el gobierno de Wisconsin le retiró la licencia para vender alcohol a la cervecería que prometía obsequiar bebidas el día del fallecimiento del presidente Donald Trump y otorgar 50% al adquirir sus productos cuando perdiera la vida el senador republicano Mitch McConnell.

Sin el permiso correspondiente, Minocqua Brewing Company está condenada a cerrar en las próximas semanas, pero todavía tratará de ganar una apelación presentada cuyo resultado probablemente se conocerá en una audiencia pública a efectuarse el 18 de noviembre.

Desde el mes pasado, el Departamento de Ingresos de Wisconsin (DOR) había anticipado la probable revocación de licencia a la empresa propiedad de Kirk Bangstad.

Bajo el argumento de que la empresa en cuestión había incurrido en infracciones relacionadas con el transporte de cerveza desde Illinois sin los permisos ni el pago de impuestos correspondientes, el DOR revocó los permisos de producción para las instalaciones de la compañía en Minocqua y Madison.

En respuesta, Bangstad acusa a las autoridades de discriminar a su compañía por sus posturas políticas, esto en gran parte debido al escándalo en que se vio involucrado al prometer regalar un día de su producción cervecera cuando muriera el actual jefe de la nación.

“Cerveza gratis, todo el día el día que muera. Muéstranos esta publicación cuando suceda dentro de unos meses y cumpliremos nuestra promesa”, señalaba un mensaje de la cervecería publicado en redes sociales.

Kirk Bangstad también llegó a lanzar al mercado consumidor tres cervezas para apoyar a los políticos opositores al magnate neoyorquino: ‘La (para favorecer a la exvicepresidenta Kamala Harris), Bernie Brew (en respaldo a Bernie Sanders, senador por Vermont) y Biden Beer (en apoyo al expresidente Joe Biden).

Por si esto fuera poco, todavía se atrevió a lanzar otra campaña en redes anticipando el fallecimiento del republicano Mitch McConnell, senador por Kentucky.

“Dado que Mitch McConnell es responsable de, como mínimo, 50% de lo que está mal actualmente en Estados Unidos, hemos decidido ofrecer 50% de descuento en toda nuestra cerveza en nuestras dos cervecerías de #minocqua y #madison el día que estire la pata —lo cual, sinceramente, probablemente ocurrió hace tres semanas—“, indica parte de un mensaje difundido en Instagram.

A partir de allí, el empresario se puso bajo la lupa del Buró Federal de Investigación (FBI) y el Servicio Secreto.

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