Gobernador de Kentucky exige a Mitch McConnell demostrar que su salud todavía le permite ser senador

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, exige que Mitch McConnell hable en persona sobre si su deteriorada salud todavía le permite representar a la ciudadanía en el Senado o de lo contrario presentar su renuncia al cargo que desempeña.

El legislador republicano se ha ausentado de manera recurrente de sus obligaciones políticas debido a varios episodios en que su integridad ha estado en riesgo al grado de terminar hospitalizado.

McConnell no ha sido visto en público desde el 14 de junio cuando fue internado de emergencia debido a que presentaba una afección médica no especificada.

Desde entonces, personal de su oficina ha publicado comunicados y dos fotografías donde el político de 84 años aparece con su esposa Elaine Chao desde la institución médica donde monitorean su estado de salud.

En los textos difundidos se afirma que el senador trabaja sus pendientes y está pendiente del acontecer en el Congreso. Sin embargo, sus detractores opinan lo contrario y descartan su posible retorno.

Hace tres semanas, el demócrata Andy Beshear escribió una carta mediante la cual solicitaba un informe detallado donde se explicará qué le ocurría al senador con más años de servicio en la historia estadounidense.

Como gobernador, le pido que informe detalladamente a los habitantes de Kentucky sobre su estado de salud actual”, indicaba parte del documento.

El estado de salud de Mitch McConnell, senador por Kentucky, es una interrogante que los republicanos se niegan a despejar por temor a perder otro escaño. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Ante la falta de respuesta y debido a la presión generada, ahora la petición del mandatario de Kentucky es todavía mayor, pues le exige ofrecer una explicación personalmente.

“Como gobernador del estado al que sirve, le pido que se dirija directa y verbalmente al pueblo de Kentucky y que demuestre su capacidad para servir, o que renuncie.

Según nuestra investigación, se produce una vacante en el Senado cuando un senador fallece, renuncia o es expulsado por votación del propio Senado.

Si no está dispuesto a demostrar voluntariamente que aún tiene la capacidad de servir, insistiré en que el líder (John) Thune investigue a fondo su situación, informe al pueblo estadounidense y comience el proceso si procede”, enfatizó.

En los últimos años, Mitch McConnell se ha caído aparatosamente al menos dos veces, mientras que en otro par de ocasiones se quedó congelado frente a quienes lo escuchaban y también llegó a hacerse una extendida cortada en el rostro sin nombrar detalles al respecto.

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