Elaine Chao, esposa de Mitch McConnell, optó por permanecer en China mientras él sigue hospitalizado

Desde hace tres semanas, la salud del senador Mitch McConnell resulta un enigma al permanecer hospitalizado, pero los voceros de su oficina afirman que se encuentra en recuperación y su vida no corre peligro, lo cual su esposa Elaine Chao —ex secretaria de Transporte— pareció corroborar, pues ella continuó de viaje por China llevando a cabo obras filantrópicas.

Durante los días en que el republicano de 84 años ingresó al hospital de emergencia, su segunda esposa se encontraba de viaje por Asia y, a sabiendas que el legislador ha pasado por otras crisis de salud atendidas eficazmente en el hospital, consideró que lo hecho por los médicos anteriormente podría mejorar la condición de su marido estando ella o no presente para cuidarlo, así que descartó la idea de no retornar a Estados Unidos.

“La secretaria se encontraba en China en un viaje previamente planeado para apoyar las iniciativas filantrópicas de su familia.

Durante el viaje, se reunió con varias personas, incluido el embajador de Estados Unidos. El estado de salud del senador no justificaba su regreso inmediato a Estados Unidos”, indicó un portavoz de Mitch McConnell en una entrevista concedida al sitio Fox News Digital.

Hasta ahora, el estado de salud del político conservador y la fecha prevista para su retorno al Senado sigue en el limbo.

Elaine Chao y Mitch McConnell están casados desde 1993. (Crédito: Mark Humphrey / AP)

Presuntamente, el senador con más años de servicio en la historia estadounidense habló por teléfono con John Thune, líder de la mayoría del Senado; y con John Barrasso quien preside la Conferencia Republicana del Senado.

“Su conversación telefónica duró aproximadamente 20 minutos. Hablaron sobre las últimas noticias que afectan a las elecciones al Senado, el escándalo de Graham Platner y el reciente fallo de la Corte Suprema sobre los límites de gasto coordinado.

El senador McConnell se mostró muy involucrado y está ansioso por regresar al Senado”, expresó Kate Noyes, portavoz de Barrasso en un escueto comunicado.

Dicha declaración suena contrastante con una publicación de Laura Loomer, comentarista conservadora, compartida en la plataforma X, donde afirma que Mitch McConnell nunca volverá al Senado.

“Pasamos cuatro años denunciando a los demócratas por encubrir el deterioro mental de Joe Biden, y ahora los republicanos están haciendo lo mismo con el senador Mitch McConnell. @SenMcConnell, quien tiene muerte cerebral”, escribió.

? MUST READ ?



We spent 4 years calling out the Democrats for covering up Joe Biden’s mental decline, and now Republicans are doing the same for Senator Mitch McConnell @SenMcConnell, who is brain dead.



Mitch McConnell was found unconscious in his home on June 14th. He was? pic.twitter.com/dj4QnvUBhO — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 7, 2026

Sigue leyendo:

• Donald Trump estalla en contra de Mitch McConnell al señalar que su trabajo como senador es pésimo

• El senador republicano Mitch McConnell no buscará la reelección en 2026

• La salud del senador Mitch McConnell vuelve a deteriorarse y termina hospitalizado

• Mitch McConnell se muestra renuente de establecer límites de mandato a los líderes en el Senado