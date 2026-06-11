Donald Trump estalla en contra de Mitch McConnell al señalar que su trabajo como senador es pésimo

El presidente Donald Trump arremetió en contra del veterano conservador Mitch McConnell al estimar que su trabajo como senador es pésimo.

Durante un encuentro con la prensa llevado a cabo en el Despacho Oval, el jefe de la nación reconoció estar a disgusto ante la posición asumida por el legislador de 84 años al oponerse a la aprobación de un tercer paquete presupuestario de reconciliación para utilizar al menos $200 mil millones de dólares provenientes de fondos suplementarios en el conflicto bélico entablado en contra de Irán.

“McConnell es un hombre enojado. Ya saben, lo echaron de su puesto [como líder republicano del Senado]. Es un tipo enojado. Debería estarme muy agradecido porque si yo no hubiera ganado, él no habría llegado a este punto”, expresó.

Trump incluso se atribuyó el nombramiento de jueces restándole todo mérito al senador por Kentucky como lo había venido pregonando.

“Se le atribuye el mérito de nombrar jueces, pero él no nombró a nadie. Lo hice yo. Gané las elecciones y luego elegí a los jueces, y los jueces terminaron siendo aprobados y dijeron: ‘¡Oh, vaya, qué buen trabajo hizo! No hizo un buen trabajo. ¿Qué demonios hizo? ¡Gané las elecciones! Si no lo hubiera logrado, él no habría tenido ningún juez.”, subrayó.

Donald Trump está convencido que Mitch McConnell se olvidó de hacer su trabajo en el Senado y en la actualidad su desempeño resulta terrible. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Además, el magnate neoyorquino describió a McConnell como alguien desleal con John Thune, líder de la mayoría del Senado y quien lo reemplazo como jefe republicano de la cámara alta.

“Es un hombre enojado y muy desleal. John Thune fue un trabajador leal para Mitch McConnell. Trabajó muy duro. Le fue muy leal”, subrayó.

Trump también le recriminó al longevo congresista haber apoyado a los demócratas con recursos que hubieran facilitado la construcción del muro fronterizo durante su primera etapa al frente de la Casa Blanca.

“Estoy muy en desacuerdo con él. Les dio muchísimo dinero a los demócratas. Tuve que conseguir el dinero del ejército para el muro [fronterizo]. Simplemente lo saqué del ejército porque ese tipo no hacía nada”, enfatizó.

Cabe señalar que McConnell se jubilará antes de que comience el nuevo Congreso en enero y de esa manera pondrá fin a las discrepancias surgidas con Trump.

Sigue leyendo:

• Mitch McConnell desaprueba el plan de Donald Trump de retirar a EE.UU. de la OTAN

• El senador republicano Mitch McConnell no buscará la reelección en 2026

• La salud del senador Mitch McConnell vuelve a deteriorarse y termina hospitalizado

• Mitch McConnell se muestra renuente de establecer límites de mandato a los líderes en el Senado