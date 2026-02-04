La salud del senador Mitch McConnell vuelve a deteriorarse y termina hospitalizado

A unos días de cumplir 84 años, el republicano Mitch McConnell ha vuelto a encender las luces de alarma en el Senado, pues su salud otra vez se deterioró al grado de que un aparente cuadro gripal terminó enviándolo al hospital.

David Popp, portavoz del senador que llevaba más años representando a Kentucky, emitió una declaración señalando que se encuentra estable, pero para descartar cualquier posible complicación permanece internado bajo observación médica.

“Su pronóstico es positivo y agradece la excelente atención que está recibiendo. Mantiene contacto regular con su personal y espera con interés regresar a las labores del Senado”, indicó.

Aunque hasta hace unos meses McConnell se resistía a abandonar su escaño, está claro que ha venido registrando problemas de desgaste físico y cognitivo, esto al menos durante los dos últimos años.

El 7 de febrero de 2025, el longevo político se cayó mientras descendía por unas pequeñas escaleras al salir de la cámara del Senado y de camino a un almuerzo de las asambleas partidarias republicanas.

De inmediato, Steve Daines, senador por Montana, se aproximó para ayudarlo a levantarlo, en tanto que algunos representantes de los medios informativos se mostraban sorprendidos al ver cómo la avanzada edad del conservador le cobró factura sin impedir que días después retomara sus actividades.

Sen. Mitch McConnell, R-Ky., speaks at the annual Fancy Farm picnic Saturday, Aug. 2, 2025, in Fancy A sus 83 años, Mitch McConnell optó por no buscar otra hipotética reelección en el Senado. (Crédito: Mark Humphrey / AP)

Posteriormente, en octubre, el conservador sorpresivamente se desplomó hasta terminar en el suelo, esto luego de que dos voluntarios del grupo ambientalista Sunrise Movement se le acercaron para preguntarle sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ambos incidentes se suman otro par registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando el político republicano se quedó paralizado inicialmente durante una conferencia de prensa efectuada en el Capitolio y semanas después mientras hablaba ante un grupo de periodistas en Kentucky.

Para justificar todo lo que le ha sucedido McConnell se ha escudado en lo que describe como un supuesto desgaste mental echando por tierra padecer alguna enfermedad de consideración.

En su partido le reconocen su trayectoria y, aunque a lo largo de 17 años estuvo frente de la Conferencia Republicana del Senado, cada vez está más cerca el momento de su retiro.

