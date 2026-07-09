Gobernador de Kentucky pide aclarar el estado de salud en que se encuentra el senador Mitch McConnell

A medida que se prolonga la ausencia de Mitch McConnell en el Senado también se incrementa la presión por saber cuál es realmente su estado de salud y ahora se suma Andy Beshear, gobernador de Kentucky, exigiendo detalles más precisos sobre la enfermedad que mantiene al republicano hospitalizado desde hace más de tres semanas.

Aunque Kate Noyes, portavoz de John Barrasso, aseguró en un escueto comunicado que el presidente de la Conferencia Republicana del Senado habló recientemente por teléfono con Mitch McConnell y que presuntamente también hizo lo mismo con John Thune, líder de la mayoría del Senado, no existe ninguna evidencia que el político de 84 años esté siquiera en condiciones de establecer algún tipo de comunicación.

Otra situación fuera de lo normal es que su esposa Elaine Chao, ex secretaria de Transporte, prefirió continuar con un viaje filantrópico que realizaba por China cuando se enteró que el senador de Kentucky está internado en un hospital.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, exige conocer como se encuentra Mitch McConnell. (Crédito: Jon Cherry / AP)

Frente a tanta expectación rodeada de interrogantes, el demócrata Andy Beshear escribió una carta mediante la cual solicita un informe detallado donde se explique qué le ocurre al senador con más años de servicio en la historia estadounidense.

“En las últimas semanas, los habitantes de Kentucky se han mostrado cada vez más preocupados por su estado de salud y bienestar, así como por su capacidad para ejercer su cargo en el Senado de los Estados Unidos.

Como gobernador, le pido que informe detalladamente a los habitantes de Kentucky sobre su estado de salud actual”, escribió.

Hasta el momento, no existe ninguna imagen ni alguna grabación de audio donde se pueda constatar que el experimentado demócrata haya superado la amarga eventualidad de otra vez terminar hospitalizado.

En los últimos años, Mitch McConnell se ha caído aparatosamente al menos dos veces, mientras que en otro par de ocasiones se quedó congelado frente a quienes lo escuchaban y también llegó a hacerse una extendida cortada en el rostro sin nombrar detalles al respecto.

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