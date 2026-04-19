Gobernador de Kentucky lanza reproche dirigido Donald Trump por poner vidas en peligro

Conforme se complica la guerra declarada en contra de Irán y la situación económica cada vez es más delicada para millones de hogares estadounidenses, las críticas de los opositores al presidente Donald Trump suben de tono e incluso personajes que antes se mantenían en silencio ahora están reprochándole su cerrazón de continuar dilapidando miles de millones de dólares en lugar de destinarlos a impulsar programas de apoyo a la ciudadanía.

Durante su intervención en la Cena del Legado del Partido Demócrata efectuada en Detroit, Michigan, Andy Beshear, gobernador de Kentucky, responsabilizó al magnate neoyorquino por poner en peligro la vida de miles de soldados estadounidense desplazados al Medio Oriente.

“Está librando nuevas guerras y poniendo en riesgo vidas estadounidenses. Kentucky ya perdió a dos de nuestros hijos e hijas la semana pasada”, expresó.

Andy Beshear es uno de varios gobernadores demócratas a quienes se vislumbra como posibles aspirantes presidenciales en 2028. (Crédito: Jon Cherry / AP)

El abogado de 48 años reconoció estar sorprendido de atestiguar la manera tan imprudente cómo hace unos días el presidente se atrevió a amenazar con desaparecer a toda una civilización sólo por el hecho de no doblegarse a su voluntad.

“El pueblo estadounidense y el mundo entero tuvieron que esperar todo un día para ver si un presidente cometería crímenes de guerra que matarían a miles de personas.

Amenazó con acabar con una civilización; amigos, eso no es solo antiamericano. Es una auténtica locura. ¿Y saben cómo lo remató? Atacó al papa y luego creó una imagen generada por IA de él como Jesucristo”, rememoró.

Posteriormente, durante una entrevista concedida al Michigan Chronicle, el periódico afroamericano más antiguo y respetado en dicho estado, Andy Beshear se refirió a la necesidad de ir limitándole el poder a Trump a través de conseguir más escaños en el Congreso durante las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre, donde el peso de los votantes negros resulta una gran aportación.

“Creo que los votantes negros serán absolutamente cruciales en 2026 y 2028. Eso significa que el Partido Demócrata no puede darlos por sentado”, enfatizó.

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