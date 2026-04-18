“Tenemos un presidente pusilánime y belicista que nos arrastró a una guerra”, denuncia Tim Walz

Durante su participación en la conferencia inaugural de la Movilización Progresista Global celebrada en Barcelona, España, Tim Walz, gobernador de Minnesota, se volcó en contra del presidente Donald Trump por sumir a Estados Unidos y al resto del mundo en una crisis debido a que detonó una crisis sin precedente.

“Tenemos un presidente pusilánime y belicista que nos arrastró a una guerra donde no existía ninguna amenaza, sin objetivos claros ni plan de salida. Debemos llamarlo por su nombre: eso es fascismo. O al menos, una especie de fascismo con tintes fascistas, como ellos lo harían”, indicó.

Bajo la óptica del demócrata que aspiraba a convertirse en vicepresidente, en Estados Unidos se vive un grave retroceso democrático desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

“Estamos presenciando una alarmante consolidación del poder. Una enorme fuerza paramilitar que aterroriza a nuestras comunidades… un debilitamiento metódico de nuestra prensa libre, del poder judicial independiente, de las elecciones justas y de todas las demás instituciones de rendición de cuentas”, expuso.

Donald Trump insistentemente señala que su decisión de atacar a Irán fue el mejor camino para poner a salvo al mundo. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Las críticas de Walz también alcanzaron al vicepresidente James David Vance a quien le echó en cara su arrogancia por no reconocer los errores que está cometiendo la actual administración al entrar en conflicto con quienes durante décadas habían sido sus aliados.

“A diferencia de nuestro actual vicepresidente, no estoy aquí para sermonearlos ni regañarlos con arrogancia.

No estoy aquí para pelearme con el papa, ni para organizar un mitin con algún aspirante a dictador local.

En cambio, estoy aquí para darles las gracias y compartir algunas ideas sobre lo que podemos hacer para formar parte de un movimiento progresista que impulse el progreso de todos nuestros países. La manera en que podemos liberarnos de estos aspirantes a autoritarios, tanto en su país como en el mío”, enfatizó.

Las palabras del gobernador de Minnesota fueron respaldadas por otro demócrata presente en el evento, Chris Murphy, senador por Connecticut.

“Esta es la amenaza más importante para la democracia estadounidense desde la Guerra Civil. Donald Trump está intentando acabar con nuestra democracia. Está intentando hacerse con el control de nuestros tribunales, de nuestras fuerzas del orden, de nuestros medios de comunicación, de nuestras elecciones. Su objetivo es la captura oligárquica.

No estamos al borde de una toma del poder totalitaria, estamos en medio de ella”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Ty Cobb, exabogado de la Casa Blanca, está convencido que Donald Trump sufre un deterioro cognitivo

• Trump se jacta de afirmar que esperaba precios del petróleo mucho peores debido a la guerra en Irán

• Chuck Schumer define a Donald Trump como “un idiota en materia militar”