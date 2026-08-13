Fuerte sismo sacude a El Salvador, Honduras y Nicaragua

Un fuerte temblor se produjo en El Salvador con un impacto que alcanzó a sentirse en sus países vecinos Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a las 7:30 p.m. (hora local) y ocurrió a una profundidad de 56.8 kilómetros.

La ubicación precisa del fenómeno producido por la naturaleza se situó a 12.61 grados de latitud norte y 88.29 grados de longitud oeste.

Las autoridades de las tres naciones donde sintió el sismo con mayor intensidad mantienen un monitoreo constante ante posibles réplicas o daños surgidos.

A través de un mensaje difundido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el ministerio de Medio Ambiente salvadoreño preciso que el movimiento de tierra surgió frente a la costa de Usulután ubicada a 160 kilómetros al sur de la capital.

Inmediatamente se descartó una posible amenaza de tsunami para El Salvador.

La fuerza de la naturaleza provocó temor entre los ciudadanos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, pero por fortuna tampoco se reportan daños en infraestructuras.

El sismo de esta noche, se registró un par de días después de que un terremoto de magnitud 7.4 impactó Colombia dejando 265 muertos, cerca de 3,500 heridos y casi 500 desaparecidos,

Debido a que en Centroamérica convergen las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como otras fallas geológicas, resulta común que se produzcan movimientos telúricos.

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