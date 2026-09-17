Roberto Hernández reemplaza a Raúl de Molina en “El Gordo y la Flaca”

Raúl de Molina está de vacaciones y en su lugar dentro de “El Gordo y la Flaca” tenemos a Roberto Hernández, como suele ser natural. Lamentablemente, en los últimos años, cualquier ausencia del conductor genera especulación a su alrededor.

La presencia de Hernández incluso genera comparaciones. Este, por ejemplo, siempre besa a Lili Estefan y los fans cuestionan por qué Raúl de Molina no se comporta igual con su compañera, mientras que otros se preguntan si es verdad que Roberto y Clarissa Molina serán los conductores que reemplazarán a Lili y a Raúl al frente de “El Gordo y la Flaca”.

“¿Es cierto que Roberto y Clarissa van a reemplazar al gordo y a Lily en el show?”, cuestionó una seguidora del programa.

En el pasado hemos conversado con Lily y con Raúl sobre su futuro en el show consentido de Univision, y ellos mismos reconocen que llegará el día en que deberán cerrar el ciclo en este proyecto. Pero también saben que este programa se creó tomándolos a ellos como base. Ellos son la esencia pura del concepto de este show de entretenimiento.

Ahora bien, si Roberto es de una forma con Lili y Raúl es de otra, hay que recordar que los años que Raúl y la cubana llevan juntos al frente del proyecto los han convertido en hermanos. La relación, incluso de poder, es probablemente más equitativa que la que sentiría cualquier otro compañero junto a ella o junto a él.

Por lo pronto, sabemos que Raúl de Molina se encuentra feliz disfrutando de unas merecidas vacaciones en Madrid, España. Este país se ha convertido en el predilecto de Raúl, al punto que muchos creen que el día en el que se retire de la televisión, lo más seguro es que esta ciudad se convierta en su nueva residencia.

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