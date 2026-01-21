Raúl de Molina se defiende tras críticas por tomarse foto montando un camello

El presentador cubano Raúl de Molina, quien forma parte de ‘El Gordo y La Flaca’, aprovechó un espacio de la emisión para hacer frente a las críticas que recibió en el pasado por unas fotos que compartió de sus vacaciones en Marruecos.

El famoso ‘Gordo’, como se le conoce, fue duramente criticado por los cibernautas porque incluyó una foto que lo mostraba montando un camello, lo que causó gran indignación, pues no faltaron los que lo acusaron de maltrato animal.

“Pongo yo la foto en Marrakesh, en Marruecos, montado en camello y me cayó todo el mundo en Instagram”, inició diciendo el presentador.

Los dichos en su contra llevaron a Rauli a defender su famosa fotografía, al asegurar que en ningún momento maltrató al camello en cuestión, contrario a lo que muchos insinuaron.

“La gente me mata, gente que no sabe de esto, no saben lo que es un camello y me decían: ’Tú eres un abusador’. Cuando vuelva de vacaciones a Marrakesh, vuelvo a montar en camello”, dijo molesto Raúl de Molina con la actitud que tomaron en su contra.

En el mismo espacio reiteró que el camello nunca mostró dolor, ni ninguna señal que lo alertara sobre un posible sufrimiento, pues son animales acostumbrados a levantar mucho más peso.

“El camello no se quejó. Creo que hay que defender a los animales, pero el hecho de que un camello, que lo usan para transportar comida y le ponen encima 500, 600 libras, que una persona se monte encima, no es tan malo”, se excusó Raúl de Molina ante la presencia de Lili Estefan y Carlitos, el productor.

Si bien la imagen a la que se refirió el presentador no es actual, sino que se remonta a unos dos años, ese no fue un impedimento para que reviviera la polémica recientemente y se volviera a defender.

Sigue leyendo: