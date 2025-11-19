Raúl de Molina causa polémica por presumir costosos aretes de su hija: “Valen más que un carro”
Raúl de Molina causó indignación por la manera en la que se refirió a las lujosas joyas que Mía olvidó en un hotel en Las Vegas
El presentador cubano Raúl de Molina, quien encabeza el programa ‘El Gordo y La Flaca’, sorprendió con la anécdota que contó en la emisión de Univision, luego que Mía, su hija, dejara olvidados en su cuarto de hotel unos costosísimos aretes.
‘El Gordo’ habló sobre este tema con Clarissa Molina, con quien compartió todo lo que tuvieron que pasar por el descuido que tuvo su única hija en el hotel en el que se hospedaron en Las Vegas, Nevada, durante la más reciente edición de los Latin Grammy.
Raúl quiso compartir la anécdota, como tantas otras que ha contado en el show, sin embargo, hubo un comentario que no le causó nada de gracia a sus fans y es que este aseguró que los aretes extraviados costaban más que un carro.
“Se quedan los aretes en el hotel. Mi hija llama: ‘Se me quedaron los aretes en el hotel. Son, creo, que las 7 de la mañana aquí en Las Vegas. Mandan a seguridad, seguridad nos llama y dice: ‘No hay ningún arete en el cuarto, no hay aretes en el baño’. No quiero decir lo que valían los aretes para no formar más lío, pero valen casi más que un carro”, soltó Raúl.
A continuación detalló que su hija le dijo a los empleados del hotel que llamaría a la Policía, siendo hasta entonces que estos reconocieron que sí habían aparecido los aretes y que se los enviarían a su domicilio.
“A la media hora la llamaron del hotel y le dicen: ‘Encontramos los aretes. No se preocupen, los tenemos guardados aquí’. Ya mandaron la foto de los aretes que tenían ahí. Espero que lleguen”, contó Rauli, quien aún no ha recibido en casa las joyas de su hija.
La forma en que Raúl compartió su historia causó cierta indignación en las redes, pues no faltaron los que lo señalaron por hablar, en la forma en que lo hizo, del precio de los aretes.
“Ese Señor no tiene nada de humildad porque tiene que decir que el costo es más que un carro”, “La humildad personificada. Ni Jesús se atrevió a tanto”, “Que humildad la de Raul 😂😂”, “No había necesidad decir cuánto valen los aretes 👎”, “El que nunca tuvo y ahora tiene…..”, se lee en algunos de los comentarios que ha despertado su anécdota.
Sigue leyendo:
- Raúl de Molina confirma que Pepe Aguilar pidió no ser entrevistado por él en los Latin Grammy
- Raúl de Molina sale en defensa de Christian Nodal: “Lo están acabando innecesariamente”
- Raúl de Molina se pronuncia contra el hate hacia Nodal y Ángela Aguilar
- William Levy vive tenso momento con Raúl de Molina luego de que lo tildara de “mujeriego”