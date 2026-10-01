Mujer hispana, víctima desaparecida por accidente de helicóptero en California

Una mujer hispana es la víctima que permanece desaparecida tras el accidente de un helicóptero médico en el que fallecieron dos personas y otras dos fueron hospitalizadas.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles, después de que el helicóptero se estrelló en el mar tras despegar de la isla Catalina, en el sur de California.

Catalina Romero, quien había trabajado por más de 20 años como empleada doméstica en la isla Catalina, permanece sin ser localizada tras el incidente que ocurrió frente a Pebbly Beach, a pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG).

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La identificación de Romero fue realizada por sus familiares, quienes confirmaron que la mujer, madre de tres hijos varones, llevaba más de dos décadas trabajando en la isla Catalina.

Los familiares dijeron que Romero tomó su hora de almuerzo durante su turno de trabajo y momentos después se sintió mal. Al parecer, sufrió una reacción alérgica por algo que comió y fue llevada a la sala de emergencias en la isla, donde decidieron trasladarla a tierras continentales.

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, confirmó que la persona desaparecida era una paciente que estaba siendo trasladada para recibir tratamiento.

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La USCG dijo que el helicóptero transportaba a cinco personas en el momento en que se estrelló, mientras que los reportes iniciales aseguraban que únicamente había tres personas a bordo.

“Tenemos a tres personas pidiendo ayuda. Tenemos sobrevivientes en el agua“, expresó un miembro de los servicios de emergencia en una grabación de audio de una transmisión de radio.

Posteriormente, el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) confirmó que dos personas habían fallecido, dos fueron trasladadas a un hospital y una quinta persona permanecía sin ser localizada.

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“Es mi tía. Ahora mismo estamos esperando recuperar su cuerpo y poder cerrar este capítulo para toda la familia. Era una madre cariñosa y amorosa”, declaró María Tamayo, familiar de Catalina Romero, en una entrevista con la cadena ABC.

Los familiares mencionaron que el hijo de 20 años de Catalina Romero viajaba con su madre en el helicóptero médico para asistir con la traducción.

El sheriff Luna dijo que, por el momento, no se divulgarán los nombres de las víctimas, pero se mencionó que las personas que fallecieron eran el piloto y una enfermera.

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Otro paramédico y un cuarto pasajero, un hombre, fueron trasladados al mismo hospital, el Ronald Reagan UCLA Medical Center, donde reciben tratamiento médico.

En isla Catalina, este jueves se llevó a cabo un servicio conmemorativo cerca del lugar del accidente por las personas que viajaban en el helicóptero.

La USCG ha cubierto más de 130 millas náuticas de búsqueda durante unas 20 horas en el transcurso de este jueves para localizar a Romero, sin resultados exitosos, a pesar de las condiciones climáticas ideales en todo momento.

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El equipo de rescate subacuático del LACoFD localizó los restos del helicóptero a una profundidad de 218 pies con el uso de un vehículo operado a distancia, dijo el jefe de bomberos, Anthony Marrone, en la conferencia de prensa.

Marrone informó que las embarcaciones de rescate llegaron tres minutos después de que las autoridades recibieran la llamada de emergencia.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación están llevando a cabo la investigación del accidente.

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