Guardia Costera de EE.UU. estabiliza contenedores de buque en Long Beach

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) estaba participando este jueves en las labores de descarga de contenedores en riesgo de caer al mar de un buque de carga en el puerto de Long Beach.

El buque OOCL Sunflower, que zarpó de Taiwán el 23 de febrero, se encontró con una tormenta en el Pacífico Norte, cerca de las islas Aleutianas.

La embarcación y sus 27 tripulantes no sufrieron lesiones, pero el temporal provocó la caída de 32 contenedores, dijeron las autoridades.

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Además de la pérdida de los 32 contenedores, los tripulantes encontraron que otros 60 contenedores presentaban daños, mientras que 42 quedaron desplazados, con el riesgo de caer al océano.

De acuerdo con la cadena ABC, los contenedores contienen carga general, como materias primas utilizadas en la fabricación de semiconductores y caucho, además de propelentes y refrigerantes.

La embarcación continuó en su ruta, con destino al puerto de Long Beach.

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Tras su llegada, los contratistas inspeccionaron cada uno de los contenedores dañados con el uso de una cámara remota para observar su interior, así como con un monitoreo del aire y detección de calor.

Hasta el momento, no se han encontrado fugas ni se han emitido informes de contaminación en la instalación de desembarque.

Un equipo de mando unificado, con miembros de la Guardia Costera, funcionarios portuarios y de bomberos, colabora para descargar de forma segura los contenedores dañados, así como estabilizar la carga que continúa a bordo del barco.

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Las autoridades del puerto de Long Beach dijeron que el objetivo es evitar que más contenedores caigan al agua.

En septiembre, más de 60 contenedores de carga cayeron al mar desde otro buque que estaba atracado en el puerto de Long Beach.

Las labores se llevan a cabo sin ninguna prisa para garantizar la seguridad, dijeron oficiales de la Guardia Costera, por lo que no se tiene un tiempo preciso en el que se demora en terminar el desembarque de toda la carga.

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