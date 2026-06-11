Autoridades recuperan el cuerpo de una niña arrastrada por oleaje en el condado de Orange

Autoridades recuperaron la mañana de este jueves el cuerpo de una niña de cinco años, que fue arrastrada por la intensa corriente del océano en Laguna Beach.

La noticia sobre el hallazgo de la menor ocurre después de que la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) anunció la noche de este miércoles la suspensión de la búsqueda, después de más de 30 horas de labor en la que se cubrieron más de 90 millas cuadradas en el intento por encontrarla.

Funcionarios de la ciudad de Laguna Beach informaron que el cuerpo de la niña fue descubierto durante una búsqueda aérea la madrugada de este jueves, a una distancia de entre 250 y 300 yardas (228 y 275 metros) de la costa en el área de Christmas Cove.

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La zona donde fue encontrado el cuerpo de la menor se localiza aproximadamente a un cuarto de milla (400 metros) del área donde la niña fue arrastrada inicialmente por la corriente, cerca de Treasure Island Beach.

“El personal de Seguridad Marítima de Laguna Beach acudió al lugar y recuperó el cuerpo con la ayuda de la Patrulla Portuaria del Departamento del Sheriff del Condado de Orange“, informaron los funcionarios de la ciudad en un comunicado.

Posteriormente, la División Forense del departamento del sheriff identificó positivamente el cuerpo de la niña, por lo que se procedió a informar a los familiares de la víctima.

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La noche del martes 9 de junio, se reportó la desaparición de la niña cerca de Treasure Island Beach, con informes de que una madre y sus dos hijos habían sido arrastrados por el fuerte oleaje cerca de la costa.

Un grupo de bañistas respondió con rapidez y logró rescatar del agua a la madre y al hermano de la niña. Varias agencias, entre ellas la USCG, se unieron en los esfuerzos para encontrar a la menor, que había sido arrastrada por la corriente.

“Nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la niña en estos momentos tan difíciles“, declaró la capitana Stacey Crecy, comandante del Sector Los Ángeles-Long Beach de la Guardia Costera de Estados Unidos.

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“Suspender la búsqueda es una decisión sumamente difícil. Desplegamos recursos y respondimos con la mayor rapidez posible, realizando búsquedas continuas durante toda la noche y hasta la puesta del sol del 10 de junio de 2026“, agregó.

La capitana mencionó que la USCG trabajó en conjunto con los servicios de emergencia de Laguna Beach para llevar a cabo una búsqueda coordinada y exhaustiva en la zona.

Las autoridades instaron al público a pensarlo dos veces antes de entrar al agua, ya que un fuerte oleaje puede crear condiciones peligrosas en las zonas costeras del sur de California.

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Si no es un nadador experto, los equipos de socorro recomiendan mantenerse alejados del agua y permanecer en la arena para evitar una situación de riesgo.

Las playas del condado de Orange orientadas al sur registraron olas más altas de lo normal, de entre 5 y 8 pies (1.5 y 2.5 metros), aunque en algunas zonas se presentaron condiciones más intensas.

En The Wedge, en Newport Beach, el oleaje generó series históricas este martes, con olas que alcanzaron cerca de 20 pies (6 metros) de altura.

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