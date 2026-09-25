Guardia Costera intercepta una lancha con 8 migrantes que intentaban cruzar a EE.UU. por San Diego

Ocho personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos luego de ser interceptadas a bordo de una embarcación frente a Point Loma, en San Diego.

De acuerdo con información difundida por la Guardia Costera, la embarcación fue localizada aproximadamente a seis millas de la costa de Point Loma, después de que operadores del Centro Conjunto de Operaciones Portuarias detectaran una unidad considerada sospechosa.

Una unidad del Equipo de Seguridad y Protección Marítima de Los Ángeles/Long Beach acudió al lugar para realizar la inspección. La embarcación era recreativa y tenía aproximadamente 21 pies de longitud.

Durante el abordaje fueron identificados ocho adultos, quienes, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, presuntamente intentaban ingresar al país sin autorización.

Posteriormente, los ocho detenidos fueron trasladados a Ballast Point, donde quedaron bajo custodia de agentes de la Patrulla Fronteriza para continuar con el proceso correspondiente.

El incidente ocurrió a pocas millas de la costa de Tijuana y se suma a otros casos recientes de intercepciones marítimas registrados en la zona de San Diego.

De acuerdo con información citada por medios locales, durante septiembre de 2026 alrededor de 85 personas habían sido detenidas en intentos de cruce marítimo hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses han advertido que este tipo de cruces representa riesgos para las personas que utilizan embarcaciones para intentar ingresar al país sin autorización.

La Guardia Costera difundió imágenes del operativo y confirmó que las ocho personas fueron entregadas a agentes de la Patrulla Fronteriza en Ballast Point.

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