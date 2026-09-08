Guardia Costera intercepta embarcación con 24 indocumentados frente a Los Ángeles

Una embarcación con 24 inmigrantes presuntamente indocumentados fue interceptada por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) frente a la costa de Los Ángeles, informaron este lunes las autoridades.

La embarcación fue interceptada a unas 40 millas (64 kilómetros) de Los Ángeles, lo que representa un incidente más de encuentros con migrantes frente a las costas de California.

De acuerdo con la USCG, la tripulación del guardacostas Narwhal detectó una embarcación con cabina de unos 28 pies (8.5 metros) de eslora a unas tres millas al sur de la isla de Santa Bárbara alrededor de las 11:15 p.m. del sábado 5 de septiembre, por lo que envió un equipo de abordaje para investigar.

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Una hora más tarde, a las 12:10 a.m. del domingo, personal de la Guardia Costera abordó la embarcación y detuvo a 24 inmigrantes presuntamente indocumentados, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Las 24 personas fueron subidas a bordo del buque de la Guardia Costera en lugar de permitirles continuar su viaje hacia la costa del sur de California.

“El equipo de abordaje trasladó a las 24 personas al puerto de Newport, donde fueron entregadas a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos“, dijo la USCG.

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Hasta este martes, las autoridades no han publicado más información relacionada con las personas detenidas, incluyendo sus nacionalidades o las circunstancias por las que se encontraban en la embarcación cerca de Los Ángeles.

Las personas que intentan ingresar de forma indocumentada a Estados Unidos también lo intentan por la vía marítima, y no exclusivamente a través de la frontera terrestre con México.

El incidente de este sábado se produce menos de dos semanas después de otro operativo de la USCG en aguas frente a las costas del sur de California.

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Tripulaciones de la Guardia Costera rescataron el viernes 28 de agosto a 37 presuntos inmigrantes indocumentados de una embarcación de recreo de 30 pies (9 metros) de eslora que había estado a la deriva a unas 88 millas (141 kilómetros) del puerto de Channel Islands.

De acuerdo con los informes, el operador de dicha embarcación comunicó a la Guardia Costera que llevaban dos días sin combustible, comida ni agua, además carecían de equipo de seguridad personal.

Las tripulaciones de USCG localizaron la embarcación y subieron a bordo del guardacostas Sockeye a los 37 migrantes para transportarlos a su base de Los Ángeles-Long Beach para ser entregados a la Patrulla Fronteriza.

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