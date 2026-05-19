Marinero náufrago pudo causar el incendio forestal activo más grande de California

Un marinero náufrago podría haber provocado el incendio forestal más grande que está actualmente activo en California, según un funcionario de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG)

El incendio Santa Rosa, que estalló el viernes 15 de mayo en la isla de Santa Rosa, frente a las costas del sur de California, se había extendido por 16,938 acres hasta la tarde de este martes, con un 0% de contención.

Tras confirmarse el incendio, las autoridades cerraron al público la isla, ubicada en el Parque Nacional de las Islas del Canal, durante el resto de la semana.

Sigue leyendo: Amplían órdenes de evacuación por incendio Sandy, en el condado de Ventura

El suboficial Kenneth Wiese declaró a la cadena KTLA que la USCG recibió un aviso de que una embarcación se había partido en pedazos tras encallar en la isla alrededor de las 9:45 a.m. del viernes.

De acuerdo con Wiese, el marinero náufrago habría lanzado luces de bengala en algún momento para atraer la atención de las embarcaciones cercanas.

Un nadador de rescate y la tripulación de una lancha de la USCG fueron desplegados para rescatar al marinero, de 67 años, quien fue trasladado en helicóptero al aeropuerto de Camarillo, en el condado de Ventura.

Sigue leyendo: Incendio de vegetación amenaza viviendas en el condado de Ventura

“Estamos muy agradecidos de que esté bien“, expresó Wiese, al decir que el marinero náufrago no sufrió ninguna herida en el incidente.

Según funcionarios del Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos, el incendio de Santa Rosa fue reportado por primera vez por una aeronave que sobrevolaba la isla aproximadamente a las 5:00 a.m. del viernes.

El reporte de la aeronave ocurrió varias horas antes de que la USCG fuera informada del naufragio, pero no se pudo determinar con exactitud la hora en que la embarcación encalló.

Sigue leyendo: Investigación concluye que no hubo demoras en evacuaciones por incendio Eaton en Los Ángeles

“Es importante destacar que los bomberos están trabajando en estrecha colaboración con el personal del Parque Nacional de las Islas del Canal para garantizar la protección de los bienes y sitios culturales, así como del singular hábitat de flora y fauna de la isla“, dijeron funcionarios del Servicio de Bomberos.

“Seis especies de plantas se encuentran en la isla de Santa Rosa y no en ningún otro lugar del mundo”, agregaron los funcionarios.

El fuego destruyó estructuras históricas deshabitadas: el cobertizo de equipos Johnson’s Lee y un edificio de almacenamiento, en el extremo occidental del área dañada por el incendio, y la cabaña Wreck Line Camp, en el extremo oriental.

Sigue leyendo: Peligro de incendios de vegetación en el sur de California por intensos vientos

El Servicio de Parques Nacionales mantiene en curso la investigación para determinar la causa del incendio en la isla de Santa Rosa.

Cuatro heridos por incendio forestal en Riverside

Bomberos del condado de Riverside combaten el incendio Bain, que comenzó aproximadamente a las 11:22 a.m. de este martes en el área de la intersección de Limonite Avenue y Bain Street, en Jurupa Valley.

De acuerdo con Cal Fire, el fuego provocó que se emitieran órdenes de evacuación después de que cuatro civiles sufrieron lesiones por el incendio, que ya afectó a varias estructuras.

Sigue leyendo: Aumenta demanda de fuerza laboral en el sector forestal

Las cuatro víctimas fueron tratadas en hospitales locales, tres por presentar síntomas de inhalación de humo y una por lo que se describió como “lesiones traumáticas”.

En una actualización informativa, a las 5:24 p.m., el fuego se extendía por 907 acres, con un 0% de contención, debido a la dificultad que enfrentan los bomberos para intentar controlar el avance de las llamas a causa de los constantes cambios en la dirección del viento.

Sigue leyendo:

· Calor extremo eleva riesgo de incendios en el sur de California

· Emergen nuevos detalles del sospechoso del incendio Palisades de Los Ángeles

· Alcaldesa Bass se reúne con Trump para recuperar Los Ángeles tras incendios