Alcaldesa Bass se reúne con Trump para recuperar Los Ángeles tras incendios

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se reunió con el presidente Donald Trump la tarde de este miércoles en la Casa Blanca para abordar el tema de la recuperación de la ciudad tras los incendios forestales de enero de 2025.

Acompañada de la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, Bass se reunió con Trump en el Salón Oval, para abogar por las familias que se vieron afectadas y que perdieron sus propiedades a causa de los incendios Eaton y Palisades.

En un comunicado conjunto, Bass y Barger dijeron que sostuvieron una reunión muy positiva con Trump en relación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otros fondos para la reconstrucción.

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“(También) sobre el apoyo del presidente para que sigamos presionando a las compañías de seguros para que paguen lo que deben, y para que los grandes bancos intervengan para aliviar la presión financiera sobre las familias de Los Ángeles“, dijeron Bass y Barger.

“Nuestro trabajo es luchar por nuestras comunidades. En lo que respecta a esta recuperación, nuestros socios federales son esenciales y agradecemos el apoyo del presidente“, añadieron.

El 7 de enero de 2025, estallaron los incendios Palisades y Eaton en la zona metropolitana de Los Ángeles, que causaron la muerte de al menos 31 personas y pérdidas materiales de decenas de miles de millones de dólares.

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De acuerdo con Cal Fire, el incendio de Palisades calcinó 23,448 acres, destruyó 6,833 estructuras y causó daños en 973 edificaciones más, en las áreas de Pacific Palisades y Malibú.

El incendio de Eaton quemó 14,021 acres, con 9,418 estructuras destruidas y daños en 1,073 más, en las comunidades de Altadena y Pasadena.

Unos días después de asumir la presidencia, el viernes 24 de enero de 2025, Trump viajó para recorrer la zona devastada por los incendios forestales en Los Ángeles, donde se reunió con líderes locales.

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“Tenemos que trabajar juntos para que esto realmente funcione. Volveremos a celebrar pronto, espero que pronto. El gobierno federal los respalda al 100%. La Primera Dama y yo estamos en California para expresar un gran amor por la gente de California”, declaró Trump durante su visita.

El diciembre de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió al presidente que cumpliera su promesa de ayudar en la recuperación de Los Ángeles.

“Ese compromiso no se está cumpliendo y, en cambio, está dejando a sobrevivientes atrás. Es hora de que Trump reaccione y haga su trabajo“, expresó Newsom durante una visita a Washington D.C.

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Los supervivientes de los incendios describieron el trato con las aseguradoras y la presentación de reclamaciones como el mayor obstáculo para su recuperación.

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