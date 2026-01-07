Incendios en Los Ángeles: a un año de los desastres de Eaton y Palisades, ¿qué sigue?

Los Ángeles se mantiene con paso firme en sus esfuerzos de reconstrucción cuando este miércoles 7 de enero se cumple un año de haber sufrido uno de los desastres más grandes en la historia de la ciudad, del estado de California y de los Estados Unidos.

Los incendios de Eaton y Palisades causaron grandes daños en la zona metropolitana de Los Ángeles después de que las llamas ardieron durante casi un mes, causando la muerte de al menos 31 personas y pérdidas materiales de decenas de miles de millones de dólares.

El martes 7 de enero de 2025, alrededor de las 10:30 a.m., una columna de humo se elevó en las colinas de Pacific Palisades, una comunidad con residencias de alto valor localizada junto a Santa Mónica, en la costa del Pacífico.

Sigue leyendo: Estrella en el Paseo de la Fama para los héroes del LAFD

El fuego, presuntamente provocado por un incendio que ocurrió la madrugada del 1 de enero y que se mantuvo latente bajo el suelo, se reavivó por los intensos vientos de Santa Ana que se habían pronosticado para aquel día, los cuales impulsaron las llamas hasta alcanzar las zonas residenciales.

Para las 6:30 p.m., el fuego ya se había extendido por 2,900 acres, lo que desencadenó órdenes de evacuación para miles de residentes ante la impotencia de los bomberos para detener el avance de las llamas.

Bombero combate el incendio en una residencia de Pacific Palisades. Crédito: Ethan Swope | AP

En tanto, la tarde de aquel trágico martes, otro incendio se desataba en las colinas de Altadena, presuntamente originado en la base de una torre de transmisión de energía eléctrica de Southern California Edison (SCE).

Sigue leyendo: Demandan por fallas en alertas de emergencia por incendio Eaton de enero en Los Ángeles

Ambos incendios, impulsados por los fuertes vientos, con ráfagas de 100 millas por hora, y alimentados por terrenos con vegetación seca, comenzaron con su voraz destrucción de residencias y negocios, la mayoría de las cuales estaban construidas con materiales inflamables.

“Parece un infierno”, expresaron algunos de los testigos después de abandonar la zona de emergencia.

Debido a la intensidad de los vientos, los bomberos que atacaban el fuego desde tierra no pudieron contar con el apoyo de aeronaves equipadas especialmente para descargar químicos retardantes de fuego; además el agua comenzó a escasear rápidamente.

Sigue leyendo: Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles

Los equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) y del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) contaron con el apoyo de unidades de ciudades y condados vecinos en las labores de combate contra el avance del fuego.

Miles de residencias quedaron destruidas en Pacific Palisades. Crédito: Jae C. Hong | AP

La alcaldesa de Los Ángeles, quien en el momento en que comenzaron los incendios se encontraba en África como parte de una misión diplomática en representación del presidente Joe Biden, regresó de inmediato y declaró el estado de emergencia, al igual que el gobernador de California, Gavin Newsom.

Cuando los bomberos combatían los incendios Eaton y Palisades, en el área de Los Ángeles detonaron otros incendios: Hurst, Stone, Hughes y el Sunset, este último en particular, porque se originó en las colinas de Hollywood y amenazaba con alcanzar mansiones valuadas en millones de dólares.

Sigue leyendo: Los Ángeles comparte informe del devastador incendio Palisades

La oportuna intervención de los bomberos evitó que estas conflagraciones tuvieran los alcances del Eaton y Palisades, y fueron contenidos oportunamente.

Cuatro días después de asumir la presidencia, Donald Trump visitó Los Ángeles para recorrer la zona de desastre después de sostener un breve encuentro con el gobernador Newsom en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Poco más de tres semanas después de que iniciaron, los incendios Eaton y Palisades fueron contenidos en un 100%, anunció Cal Fire.

Las llamas alcanzan la Iglesia de la Comunidad de Altadena. Crédito: Chris Pizzello | AP

La iglesia de la comunidad de Altadena quedó destruida por el incendio Eaton. Crédito: Carolyn Kaster | AP

Sigue leyendo: Prohíben autobuses turísticos en zona quemada por incendio Palisades

De acuerdo con Cal Fire, el incendio Palisades quemó 23,448 acres, destruyó 6,833 estructuras y dañó 973 edificaciones más en las áreas de Pacific Palisades y Malibú, conflagración por la que fallecieron 12 personas.

El incendio Eaton calcinó 14,021 acres, con 9,418 estructuras destruidas y daños en 1,073 más, en las comunidades de Altadena y Pasadena. Por este siniestro, murieron 19 personas, la más reciente confirmada en julio por el médico forense del condado de Los Ángeles.

En febrero, la alcaldesa Karen Bass destituyó a la jefa del LAFD, Kristin Crowley, con el argumento de que 1,000 bomberos podrían haber estado en servicio el martes 7 de enero, cuando estallaron los grandes incendios, pero fueron enviados a casa bajo la supervisión de Crowley, la primera mujer en el cargo.

Sigue leyendo: Ex jefa de LAFD demanda a alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass

“Actuando en el mejor interés de la seguridad pública de Los Ángeles y por las operaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, he destituido a Kristin Crowley como jefa de bomberos“, expresó Bass.

Los legisladores de California solicitaron $1,900 millones de dólares etiquetados para la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios en Los Ángeles.

En octubre, las autoridades anunciaron el arresto en Florida de una persona, identificada como Jonathan Rinderknecht, como sospechoso de ocasionar el incendio del 1 de enero en el sendero Skull Rock, en las colinas de Pacific Palisades, que una semana después originó el incendio Palisades.

Jonathan Rinderknecht, sospechoso de iniciar el fuego que originó el incendio Palisades. Crédito: US Attorney’s Office | AP

Sigue leyendo: Víctimas del incendio Eaton recibirán compensación de SoCal Edison

Un gran jurado acusó a Rinderknecht, de 29 años, de cargos graves, y de ser declarado culpable podría recibir una sentencia de hasta 45 años en prisión.

Aunque todavía la investigación se mantiene en curso, Southern California Edison sería el probable culpable del incendio Eaton, según su director ejecutivo, Pedro Pizarro.

“A medida que investigamos más, a medida que absorbemos la evidencia circunstancial, a medida que vemos la ausencia de otra causa probable y, francamente, a medida que pasa el tiempo, eso nos ha llevado a ajustar las declaraciones que estamos haciendo“, expresó Pizarro a mediados de diciembre.

Sigue leyendo: Pacific Palisades y Altadena se recuperan a seis meses de los incendios

Después de concluir las labores de limpieza en las zonas devastadas por los dos incendios, los residentes comienzan a reconstruir sus viviendas, algunas de las cuales son de materiales a prueba de fuego.

Propiedad destruida por reconstruirse en Pacific Palisades. Crédito: Jae C. Hong | AP

En diciembre, Newsom pidió a Trump cumplir con la promesa que hizo de ayudar en la reconstrucción de Los Ángeles tras los incendios Eaton y Palisades.

De acuerdo con un estudio presentado en febrero por parte de la UCLA, se estimaron en $164,000 millones de dólares los daños totales de propiedad y capital por los incendios de Los Ángeles, que posteriormente se actualizaron entre $76,000 millones y $131,000 millones de dólares.

Sigue leyendo:

· Se levantan las órdenes de evacuación por incendio Palisades

· Pacific Coast Highway reabre tras meses de cierre por incendios

· ¡Regreso esperado! Museo Getty Villa reabre el 27 de junio en Pacific Palisades