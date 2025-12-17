SCE reconoce posibilidad de ser culpable por incendio Eaton en Los Ángeles

El director ejecutivo de la casa matriz de Southern California Edison (SCE) admitió que el equipo de la empresa de servicio eléctrico sería el probable culpable de provocar el incendio Eaton, que estalló en enero en la zona de Altadena, en Los Ángeles.

Un video captado por un residente, publicado en las redes sociales, mostró que el fuego aparentemente estalló y creció cerca de las torres de SCE en Eaton Canyon la tarde del 7 de enero.

Ante esa evidencia, el presidente y director ejecutivo de SCE, Pedro Pizarro, dijo que su equipo es “probablemente la causa” del devastador incendio que causó la muerte de 19 personas y destruyó cerca de 10,000 estructuras.

Sigue leyendo: Demandan por fallas en alertas de emergencia por incendio Eaton de enero en Los Ángeles

Inicialmente, Southern California Edison negó cualquier responsabilidad por la conflagración, pero posteriormente aceptó esa posibilidad. Ahora, al parecer, reconocen que el equipo de la compañía pudiera ser culpable del devastador incendio forestal.

“A medida que investigamos más, a medida que absorbemos la evidencia circunstancial, a medida que vemos la ausencia de otra causa probable y, francamente, a medida que pasa el tiempo, eso nos ha llevado a ajustar las declaraciones que estamos haciendo“, declaró Pizarro a la cadena KTLA.

De acuerdo con los investigadores, las torres de transmisión de energía, que estaban inactivas, de alguna manera se reactivaron.

Sigue leyendo: Corte de energía en el sur de California como prevención ante incendios

Pese a esa posibilidad, el director ejecutivo de SCE aseguró que todavía no pueden entender cuál habría sido el mecanismo que provocó la chispa que detonó el fuego.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos presentaron una demanda en contra de la empresa de servicio eléctrico, aunque el directivo de SCE dijo que no estaba de acuerdo con los comentarios sobre negligencia.

Sobrevivientes piden a SCE ayuda para vivienda

El incendio Eaton, que estalló el 7 de enero, destruyó miles de casas en el área de Altadena, y a casi un año de la conflagración, sobrevivientes del incendio pidieron a SCE que brinde ayuda para la vivienda a las familias que todavía enfrentan la falta de un hogar.

Sigue leyendo: Cambios en las tarifas de SCE impactarán en las facturas de los clientes

De acuerdo con un estudio de la organización sin fines de lucro Department of Angels, el 70% de las familias afectadas por el incendio Eaton continuaban desplazadas y sin posibilidad de regresar a sus hogares.

Los residentes afectados por el incendio dijeron que, sin el apoyo de SCE, las familias no pueden avanzar en su recuperación.

“No estamos aquí con enojo. Estamos aquí por amor a nuestra comunidad“, aseguró la directora ejecutiva de la Red de Sobrevivientes del Incendio Eaton, Joy Chen.

Sigue leyendo: Demandan a SCE por negligencia en incendios forestales en California

“Cuando un incendio provocado por una compañía destruye o contamina viviendas, esa compañía tiene la responsabilidad de mantener a las familias con un techo hasta que puedan regresar a sus hogares“, añadió.

En conferencia de prensa, el grupo de sobrevivientes del incendio, liderado por Chen, solicitó a la compañía que proporcione apoyo inmediato para la vivienda temporal y que cumpla con las obligaciones que ya tiene.

Otras organizaciones que participaron en la conferencia de prensa fueron el Consejo de Liderazgo Colaborativo del Incendio Eaton, la Coalición Comunitaria del Clero y el Consejo Municipal de Altadena.

Sigue leyendo: Víctimas del incendio Eaton recibirán compensación de SoCal Edison

Según los líderes de la coalición, Southern California Edison cuenta con liquidez y protecciones respaldadas por el Estado, mientras que las familias desplazadas se quedan sin opciones.

La portavoz de SCE, Gabriela Ornelas, declaró que la compañía está comprometida a ayudar a la comunidad de Altadena a que se recupere.

“Nuestro Plan de Compensación para la Recuperación de Incendios Forestales ofrece una manera de ayudar a que lo logren”, expresó Ornelas.

Sigue leyendo: SoCal Edison multada con $2.2 millones por incendio en Riverside de 2022

La representante de SCE dijo que el programa proporciona una resolución justa, pagos rápidos y se puede utilizar para vivienda temporal.

Ornelas agregó que las personas pueden presentar un reclamo, así como solicitar cualquier información o programar una reunión con el equipo de la compañía para que les aclaren cualquier duda que puedan tener.

Sin embargo, las víctimas del incendio argumentan que el programa de SCE no es suficiente y que impide que las personas y familias afectadas presenten demandas legales.

Sigue leyendo: Incendio Eaton: Distrito escolar de Pasadena demanda a SoCal Edison

El programa de SCE proporciona 42 meses de apoyo para la vivienda, cubriendo a las personas que perdieron sus viviendas unifamiliares.

Se requiere un acuerdo de conciliación para participar en el programa. Una vez presentada la reclamación, la compañía podría llevar a cabo el pago en un plazo de 120 días.

Los sobrevivientes del incendio mencionaron que los precios de la vivienda en su comunidad, antes asequible, se han disparado. Después del incendio, que redujo la oferta de viviendas en la zona, las familias y otros damnificados se enfrentaron a alquileres que se duplicaron o triplicaron.

Sigue leyendo:

· Posible conexión entre incendio forestal en Los Ángeles y línea eléctrica

· Southern California Edison enfrenta más demandas por incendio Eaton

· Bajo investigación las causas de incendios en Los Ángeles