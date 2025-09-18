Cambios en las tarifas de SCE impactarán en las facturas de los clientes

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) informó que aprobó este jueves un aumento en las tarifas del servicio eléctrico en el sur de California.

Con esta decisión, los clientes de Southern California Edison (SCE) pueden esperar ver un incremento en sus facturas de electricidad a partir del próximo mes.

Today we issued a decision in Edison’s General Rate Case, approving revenue for 2025-2028 that is $4.39 billion less than @SCE had requested, reflecting the CPUC’s commitment to balancing affordability with investments in safety and reliability. Info: https://t.co/hIAjAMlWXA pic.twitter.com/d5iLPesccl — California PUC (@californiapuc) September 18, 2025

En un comunicado de prensa, la CPUC dijo que, durante su reunión de este jueves, votó a favor del incremento, lo que significa que los clientes de SCE que consumen aproximadamente 500 kilovatios hora al mes tendrían un aumento del 9.1% en sus facturas.

Para un cliente que consume 500 kilovatios hora al mes, su factura mensual tendría un aumento de $171 dólares a aproximadamente $186.56 dolares a partir del 1 de octubre. El aumento es ligeramente inferior al incremento del 10% que solicitaba SCE a la comisión.

El aumento a las tarifas ocurre cuando SCE enfrenta demandas de las víctimas del incendio Eaton de enero, que presuntamente se originó por fallas en sus líneas de transmisión en las colinas de Altadena.

La compañía de servicios públicos también enfrenta una demanda del gobierno federal por su presunta negligencia ante los incendios forestales Eaton y Fairview.

De acuerdo con la CPUC, se espera que el aumento en las tarifas se invierta en infraestructura que reducirá los incendios forestales, incluido el soterramiento de líneas eléctricas en áreas de alto riesgo.

“Las inversiones aprobadas reforzarán el sistema de distribución, reduciendo el riesgo de incendios forestales en distritos con alta amenaza de incendio. Además, SCE fortalecerá la infraestructura de las comunidades vulnerables ante el calor y las inundaciones”, dijo la CPUC en su comunicado.

La comisión autorizó un presupuesto de $553.5 millones de dólares para llevar a cabo actividades de manejo de la vegetación que se enfoquen en reducir los riesgos de ignición cuando la vegetación se encuentre cerca de instalaciones eléctricas.

Con la autorización del aumento a las tarifas, SCE presentará informes de responsabilidad a la CPUC sobre los trabajos de enterramiento y de conductores cubiertos y del riesgo reducido como resultado de esas acciones.

Para los clientes, el aumento de las tarifas debería ser rechazado, con el argumento de que la empresa de servicios públicos no ha logrado prevenir adecuadamente los incendios forestales, pese a cobrar más por la poda de árboles y las actualizaciones de equipos, dice “Los Ángeles Times”.

En 2024, Southern California Edison reportó ganancias récord de $1,690 millones de dólares, lo que significa un aumento del 9.8% con respecto a 2023, reportó la cadena Fox.

