Demandan a SCE por negligencia en incendios forestales en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó este jueves una demanda de $77 millones de dólares contra Southern California Edison (SCE), una de las principales proveedoras de servicio eléctrico en el sur de California, por presunta negligencia en los incendios de Eaton y Fairview.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California dijo en un comunicado que la negligencia de la compañía causó los incendios que quemaron decenas de miles de acres de tierras del Sistema Forestal Nacional, en los que murieron 21 personas y se destruyeron miles de estructuras.

United States sues Southern California Edison Co., seeking tens of millions of dollars in damages for Eaton and Fairview fires https://t.co/0po8pj7y4h — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) September 4, 2025

“Las demandas presentadas hoy alegan un patrón preocupante de negligencia que terminó en muerte, destrucción y decenas de millones de dólares de los contribuyentes federales gastados para limpiar los errores de una empresa de servicios públicos“, expresó el fiscal federal interino Bill Essayli.

El fiscal espera que las demandas sean el primer paso para impulsar un cambio de cultura en Southern California Edison, para que se convierta en una empresa responsable y que no perjudique a la comunidad.

“Los californianos trabajadores no deberían pagar las consecuencias de la negligencia de Edison“, agregó Essayli.

En su demanda, el gobierno reclama más de $40 millones de dólares en daños por el incendio de Eaton que estalló el 7 de enero de 2025 en Altadena, que presuntamente se originó por una infraestructura eléctrica defectuosa propiedad, mantenida y operada por SCE.

Aunque la causa del incendio de Eaton sigue bajo investigación oficial, DOJ hizo referencia a la presentación del 31 de julio que SCE tuvo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en la que dijo que no tenía conocimiento de evidencia que apuntara a otra posible fuente de ignición.

La tarde del 7 de enero, comenzó el incendio Eaton en las colinas de Altadena, condado de Los Ángeles. El fuego calcinó 14,021 acres, destruyó 9,418 estructuras y causó daños en otras 1,073, con la muerte de 19 personas.

La comunidad de Altadena se recupera a nueve meses del incendio Eaton. Credit: Chris Pizzello | AP

Además de las consecuencias materiales y humanas, las llamas también dañaron caminos, senderos, campamentos y otras instalaciones del Servicio Forestal de los Estados Unidos.

“SCE actuó con negligencia al no mantener adecuadamente sus líneas eléctricas y de transmisión, así como su infraestructura, en el área donde se inició el incendio de Eaton”, dijo el Departamento de Justicia en su comunicado.

El incendio de Fairview se desató el 5 de septiembre de 2022 en Hemet, condado de Riverside, donde un cable eléctrico caído tuvo contacto con un cable mensajero de Frontier Communications, creando chispas que prendieron la vegetación en la zona, según el comunicado de prensa.

Las llamas calcinaron cerca de 28,098 acres en el Bosque Nacional de San Bernardino, con la destrucción de caminos del Servicio Forestal.

“Además del daño causado al bosque nacional, el incendio quemó 44 estructuras, se cobró dos vidas e hirió a tres más, incluidos dos bomberos“, dijo el DOJ.

Por esta conflagración, el gobierno demandó el pago de $37 millones de dólares en daños sufridos por el Servicio Forestal, incluidos $20 millones de dólares en costos de extinción de incendios que se originaron por el incendio de Fairview.

El fiscal federal interino dijo que no espera que SCE compense los daños con un incremento en las tarifas de los clientes, asegurando que hay términos en la demanda para evitar tales acciones.

En un comunicado, el portavoz de SCE, Jeff Monford, expresó que el incendio de Eaton fue desgarrador para muchos de los que viven y trabajan en el área de Los Ángeles.

“Si bien la causa del incendio todavía se está investigando, revisaremos esta demanda y responderemos a través de los canales legales correspondientes“, declaró el portavoz de SCE.

Monford dijo que SCE acompaña el sentimiento de la comunidad afectada por el incendio de Fairview, y que también se responderá por los canales legales correspondientes.

“Seguimos trabajando para reducir la probabilidad de que nuestros equipos provoquen un incendio forestal. SCE se compromete a mitigar los incendios forestales mediante el fortalecimiento de la red, el conocimiento de la situación y la mejora de las prácticas operativas”, añadió.

En marzo, el condado de Los Ángeles demandó a SCE alegando que el equipo de la compañía de servicios públicos provocó el incendio de Eaton.

