Demandan por fallas en alertas de emergencia por incendio Eaton de enero en Los Ángeles

Un familiar de una persona que falleció en enero por el incendio Eaton presentó una demanda en contra de Southern California Edison (SCE), a su empresa matriz y a la compañía de tecnología Genasys, que fue contratada por el condado de Los Ángeles para el envío de avisos de evacuación en caso de incendio.

Geraldine “Gerry” Darden, hermana de una de las 19 víctimas fatales, presentó la demanda con el respaldo de abogados del grupo LA Fire Justice.

En la demanda, se menciona que Genasys envió los mensajes de alerta por el incendio Eaton a los residentes al este de Lake Avenue, pero no a quienes vivían al oeste, o al menos no antes de que fuera demasiado tarde.

“Todos los demás fallecidos, incluida la hermana de Gerry, están en el lado oeste de Lake Avenue. Desde un punto de vista lógico, eso es imposible a menos que algo haya salido mal”, expresó Mikal Watts, abogado de LA Fire Justice.

Watts presentó una acusación contundente en lo que parecía un adelanto de un posible alegato inicial en el tribunal.

“En esencia, se trata de un caso de discriminación digital“, declaró Watts.

Stacey Darden era residente de Altadena y estuvo en contacto con su hermana durante toda la noche del 7 de enero, siguiendo de cerca las noticias sobre el incendio Eaton y pensando que estaba a salvo porque no había recibido ningún aviso de evacuación.

La mujer permaneció en su residencia, mientras su hermana supuso que había huido a pie al día siguiente, pero nunca apareció. El cuerpo de Stacey fue hallado una semana después del incendio y se le identificó hasta abril.

“Esto nos demuestra que los sistemas no funcionan. Son disfuncionales. Stacey merecía algo mejor. Todos merecíamos algo mejor”, dijo el director ejecutivo de LA Fire Justice, Chris Holden.

“Comprendemos el tremendo impacto en la comunidad y nuestros corazones están con todos los afectados por los incendios forestales del sur de California. Estamos revisando la demanda presentada y responderemos a través del proceso legal“, expresó el portavoz de SCE, Jeff Monford.

Representantes de la empresa Genasys aseguraron que no cometieron ninguna irregularidad y adelantaron que se defenderán de las acusaciones.

