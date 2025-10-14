Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles

El ganador del premio Powerball más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, Edwin Castro, está invirtiendo millones de dólares en la compra de terrenos destruidos por el devastador incendio Eaton en su natal Altadena para reconstruir la ciudad.

Castro está comprando lotes quemados por el incendio forestal de enero y reconstruyendo las propiedades con el propósito de venderlas a nuevas familias.

En noviembre de 2022, Castro ganó un premio de $2,040 millones de dólares en la lotería Powerball, pero el hispano tomó la opción de recibir un solo pago, en efectivo, por $997,600 dólares, en lugar del total de la bolsa dividido en 29 pagos anuales.

Sigue leyendo: Carros y Café, un club que une a la comunidad a siete meses del incendio en Altadena

Edwin compró su boleto premiado en una estación de servicio en Altadena, una de las pocas instalaciones que se salvaron de las llamas del incendio Eaton.

Castro invirtió cerca de $10 millones de dólares en la compra de 15 propiedades destruidas por las llamas en Altadena y es uno de los mayores terratenientes privados de la ciudad, según el Wall Street Journal.

De acuerdo con los informes, el hispano tiene el objetivo de reconstruir viviendas unifamiliares, con el proyecto arquitectónico para las dos primeras residencias.

Sigue leyendo: Termina limpieza de restos del Incendio Eaton en Altadena

El millonario mencionó que el proyecto es vender las casas a familias que tengan el deseo de vivir en la comunidad de Altadena a largo plazo, que son personas que necesitan atención en este momento y aseguró que de ninguna manera planea ofrecerlas a inversionistas.

“Es demasiado trabajo. Imagínense un proyecto de 10 años. Eso es una buena parte de su vida”, agregó el hispano al aclarar que no tiene planes de comprar más lotes dañados.

Según declaró Edwin Castro, no se trata de que el proyecto sea un imperio inmobiliario en ciernes.

Sigue leyendo: Víctimas del incendio Eaton recibirán compensación de SoCal Edison

“El margen de beneficio no tiene por qué ser desorbitado, pero no estoy construyendo estas casas únicamente para regalar“, aseguró.

Edwin Castro es uno de varios inversionistas que compran propiedades a residentes desplazados que optaron por vender sus terrenos en lugar de seguir una opción de reconstruir sus casas, lo que podría llevarles varios años.

Altadena perdió miles de residencias por el incendio Eaton, que devastó gran parte de la ciudad cuando detonó el fuego la tarde del 7 de enero, y sus llamas crecieron rápidamente alimentadas por los intensos vientos de Santa Ana.

Sigue leyendo:

· Aumenta a 31 el número de víctimas por incendios en Los Ángeles

· Pacific Palisades y Altadena se recuperan a seis meses de los incendios

· Inquilinos de Altadena enfrentan obstáculos para la recuperación