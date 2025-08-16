Termina limpieza de restos del Incendio Eaton en Altadena

Los últimos restos de los incendios de Altadena, California, ocurridos a principios de enero, fueron finalmente removidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

A siete meses del siniestro, se han removido 1.4 millones de escombros y limpiado más de 5,600 propiedades privadas arrasadas por el fuego.

El último espacio que se limpió fue el lugar donde estaba asentada lo que fuera la histórica casa del artista y activista comunitario angelino John Outterbridge, cuyo trabajo se puede apreciar en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) y en el Museo Hammer de la Universidad de California en Los Ángeles.

Durante el Incendio Eaton, muchas de las piezas creadas por el artista fueron consumidas. Su casa se encontraba cerca de la avenida Fair Oaks y Altadena Drive.

“Me di cuenta de que había perdido todos los archivos de mi padre, décadas de historia, su legado”, dijo la hija de Tami Outterbridge en una conferencia de prensa el jueves 14 de agosto.

“Eso fue lo que más me molestó”.

Tami y su madre Beverly Outterbridge dieron a conocer sus esfuerzos por reconstruir los archivos del artista con piezas de arte recuperadas, y mostrarlos en una exhibición a la que llamaran Digging Brigde (Puente de Excavación), para lo que hicieron un llamado a otros artistas a participar creando piezas creativas con lo encontrado tras el incendio de Altadena.

“Poder encontrar restos ha sido muy significativo”, dijo Tami.

John Outterbridge, quien fue parte del Movimiento de las Artes Afroamericanas de la Costa Oeste falleció en 2020, y era conocido por sus trabajos artísticos hechos con materiales reciclables.

Fue toda una ceremonia la que se montó alrededor de la propiedad Outterbridge el jueves 14 de agosto en Altadena, como señal del significativo avance en los esfuerzos de recuperación de los daños tras el trágico siniestro.

Docenas de trabajadores de los Ingenieros del Ejército y personal de la agencia FEMA, vestidos con chalecos de seguridad amarillos y cascos se arremolinaron alrededor de la propiedad mientras que una enorme excavadora fue colocada atrás del podio donde se celebró la conferencia de prensa.

Mientras tanto, trabajadores vestidos con sus equipos de protección removían los últimos escombros con palas y sacaban restos achicharrados. Para evitar que se levantara polvo, rociaron los residuos con agua.

Para el viernes 15 de agosto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército reportó el retiro de los escombros de todas las propiedades de Altadena afectadas por el Incendio Eaton.

Fueron 5,604 propiedades las se inscribieron en el programa gubernamental de remoción de escombros, de las cuales 5.27 (98.6 %) han sido retirados

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército informó que se han removido 1.4 millones de escombros y se han limpiado más de 5,600 propiedades privadas del Incendio Eaton.

“Cada propiedad despejada representa un progreso”, dijo el teniente coronel David Weart.

“Significa que una familia más puede comenzar a reconstruir y es un pequeño paso hacia la sanación”.

El incendio Eaton arrasó con más de 14,000 acres, y las labores de limpieza se centraron en propiedades y estructuras destruidas o dañadas. El tonelaje total de cenizas y escombros retirados de los incendios de Eaton y Palisades (que incluyeron Altadena) ascendió a más de 2.5 millones de toneladas.

El número de muertos por el incendio de Eaton aumentó a 19 luego de que un par de meses más tarde, en abril, se encontraron restos humanos a una milla de la escuela Elliot Arts Magnet; en tanto 12 personas murieron como resultado del incendio Palisades. En total, entre los incendios de Altadena y Pacific Palisades fallecieron 31 personas.

El incendio Eaton ha sido el más mortal en la historia moderna del condado de Los Ángeles.

El único incendio forestal que cobró más vidas ocurrió hace aproximadamente 80 años en el Griffith Park, dejando un saldo de 29 bomberos muertos en octubre de 1933.