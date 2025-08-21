Ex jefa de LAFD demanda a alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass

La ex jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, presentó una demanda en contra de la ciudad y de la alcaldesa, Karen Bass, al decir que fue chivo expiatorio tras los devastadores incendios de enero.

Crowley presentó la demanda formal por agravio este miércoles, de acuerdo con una declaración de la firma de relaciones públicas que la representa.

La demanda expone un patrón de deshonestidad, búsqueda de chivos expiatorios y represalias ilegales, lo que derrumbó la carrera de Crowley, funcionaria pública con 25 años de experiencia, no por incumplimiento de su trabajo, sino por decir la verdad, dice el comunicado.

Crowley, en su demanda por agravio, dejó en claro que cumplió con su trabajo como jefa del LAFD.

La ex jefa de bomberos dijo a los líderes de la ciudad y al público que los recortes en el presupuesto, por parte de la alcaldesa, y décadas de negligencia dejaron al LAFD con fondos insuficientes y escasez de personal.

Crowley mencionó que el departamento a su cargo estaba deficientemente equipado para gestionar las exigencias de una ciudad en crecimiento y con un riesgo de incendios forestales peligroso.

Según la ex jefa del LAFD, la alcaldesa Bass, en lugar de abordar esas preocupaciones, prefirió tomar represalias.

Un abogado de Bass dijo que la alcaldesa de Los Ángeles no haría ningún comentario relacionado con la demanda y que la funcionaria estaba concentrada en la emergencia por la intensa ola de calor que afecta a la ciudad y al potencial riesgo de incendios.

En marzo, Crowley acudió ante el Consejo Municipal de Los Ángeles, pero fracasó en su argumento de que su despido se basó en acusaciones falsas sobre su conducta y toma de decisiones.

Crowley apeló al Ayuntamiento para revertir la decisión de la alcaldesa, que se tomó después de que la ex jefa del LAFD y el consejo se acusaran mutuamente por la devastación de los incendios Eaton y Palisades, así como por el financiamiento del departamento de bomberos.

En la reunión del 4 de marzo, los miembros del consejo votaron 13-2 para desechar la propuesta, lo que dejó ver una muestra de apoyo a Bass, quien fue duramente criticada por estar en África, como parte de una delegación presidencial, el día en que estallaron los incendios, el 7 de enero.

Bass emprendió el viaje a África pese a ser advertida de la amenaza de incendios debido a las peligrosas condiciones por los vientos de Santa Ana en los días previos a su partida.

La alcaldesa despidió a Crowley el 21 de febrero, seis semanas después de los incendios.

Bass había elogiado la labor de Crowley por la temprana labor de extinción, pero dijo que posteriormente se enteró de que se podrían haber desplegado 1,000 bomberos más el día de los incendios.

También dijo que Crowley rechazó la solicitud de preparar un informe sobre los incendios, lo que es fundamental para las investigaciones sobre lo que ocurrió y sus causas.

En su demanda presentada este miércoles, Crowley exige la retractación inmediata de todas las declaraciones falsas y difamatorias, una disculpa formal y pública y el final de todas las represalias en curso.

El incendio Palisades comenzó la mañana del 7 de enero alimentado por los intensos vientos de Santa Ana. Quemó 23,448 acres, destruyó 6,833 estructuras y dañó 973 más, en el área de Pacific Palisades y Malibu, donde murieron 12 personas.

La tarde del mismo día comenzó el incendio Eaton, que quemó 14,021 acres, destruyó 9,418 estructuras y causó daños en otras 1,073, en Altadena y Pasadena, donde fallecieron 19 personas.

Bass ha dicho que Crowley nunca le notificó del peligro de incendios antes de su viaje a África, a pesar de que esa era una práctica estándar desde que asumió el cargo en diciembre de 2022.

Desde el 4 de marzo, Crowley se desempeña como jefa adjunta de la Oficina de Operaciones del Valle del LAFD, un puesto que estaba vacante dentro de la corporación.

