Ayuntamiento de Los Ángeles ratifica despido de ex jefa de bomberos

Con una votación de 2 votos a favor y 13 en contra, el Concejo Municipal de Los Ángeles rechazó este martes la apelación de la ex jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Kristin Crowley, tras su despido por la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.

Durante la votación, las concejales Mónica Rodríguez y Traci Park fueron las únicas que se manifestaron a favor de la reincorporación de Crowley al frente del LAFD, cuando necesitaba 10 de los 15 votos de los miembros para apelar a su despido.

Con el argumento de que era por los mejores intereses de la seguridad pública de Los Ángeles, Bass despidió el 21 de febrero a Crowley, de quien criticó su negativa para preparar un informe posterior sobre las acciones que tomó por el incendio Palisades, que estalló el 7 de enero en Pacific Palisades.

De acuerdo con la alcaldesa, Crowley envió a 1,000 bomberos a casa la mañana del 7 de enero, cuando detono el Palisades Fire pese a las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional sobre el alto riesgo de incendios por el pronóstico de intensos vientos de Santa Ana.

Crowley, durante la audiencia ante el Concejo Municipal, negó esas afirmaciones y dijo que eran parte de acusaciones falsas que se hicieron en contra de ella.

La ex jefa de los bomberos aseguró que el LAFD no contaba con los recursos para elaborar un informe posterior al Palisades Fire por la magnitud, el alcance y la complejidad de la conflagración.

Crowley recomendó que el departamento de bomberos colaborara con investigadores independientes en lugar de hacer su propia investigación.

“No me negué a hacer un informe posterior, permítanme ser clara: esta es una acusación falsa”, aseguró la ex responsable del LAFD, además de refutar la versión de enviar a casa a unos 1,000 bomberos y que dejó 40 camiones de bomberos disponibles in personal la mañana que comenzó el incendio.

Crowley dijo que más de 100 unidades y otros vehículos se encontraban averiados en aquel momento, por lo que no había suficiente equipamiento para ser utilizado por los 1,000 bomberos.

A la audiencia acudieron bomberos de Los Ángeles, que apoyaron a Crowley. Crédito: Damian Dovarganes | AP

La reunión de este martes fue la primera aparición pública de Crowley desde que fue despedida por la alcaldesa Bass.

En la audiencia, la concejal Mónica Rodríguez fue la principal defensora de la ex jefa de bomberos de Los Ángeles. Dijo que el despido fue un “chivo expiatorio” y que el trabajo del consejo era examinar el razonamiento que hay detrás del despido.

“No estoy poniendo en tela de juicio si la alcaldesa tiene o no la autoridad para contratar y despedir a los gerentes generales. Eso está claro”, expresó Rodríguez.

“Así como un órgano de la rama legislativa elegido independientemente tiene la oportunidad de que consideremos los méritos de la petición de este empleado para revocar esa decisión. Nosotros también tenemos un papel que desempeñar… No voy a disculparme por hacer mi trabajo”, añadió.

La otra concejal que votó a favor de la reinstalación, Traci Park, cuestionó las motivaciones detrás del despido antes de completarse las investigaciones sobre el manejo del incendio Palisades.

“La rendición de cuentas no se limita a una sola persona o a un solo departamento. Necesitamos dejar que las investigaciones independientes y comprometidas guíen nuestras acciones. No la política”, dijo Park.

El concejal Tim McOskar dijo que cuestionaba cómo podrían trabajar juntas Bass y Crowley si se concretaba la reinstalación de la ex jefa del LAFD.

“Con un gran pesar en el corazón, diré que pondré el objetivo de la seguridad pública y de una ciudad funcional por delante de lo que podría ser más conveniente políticamente para mí. Porque, a veces, tenemos que arriesgar nuestros trabajos para hacer nuestro trabajo”, expresó McOskar.

“Con gran pesar en el corazón, apoyaré el poder del alcalde en este asunto y diré, muy a menudo, hacer lo correcto implica un sacrificio”, agregó.

La concejal Imelda Padilla mencionó la importancia de recordar que la seguridad pública requiere que la alcaldesa se pueda llevar bien con todos los jefes y gerentes generales.

Con la destitución de Crowley, el LAFD tiene como jefe interino al subjefe retirado Ronnie Villanueva, mientras se encuentra a un nuevo responsable del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

