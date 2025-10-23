Se declara no culpable el sospechoso de iniciar incendio Palisades en Los Ángeles

El sospechoso de provocar el fuego que originó el incendio Palisades, uno de los más destructivos en la historia de Los Ángeles, se declaró no culpable este jueves en su primera comparecencia ante la corte.

Jonathan Rinderknecht, de 29 años y residente de Melbourne, Florida, se presentó este jueves ante un tribunal de Los Ángeles para enfrentar cargos federales por destrucción de propiedad mediante incendio, incendio provocado e incendio de madera. El acusado negó todos los cargos.

Rinderknecht fue arrestado el 7 de octubre en Florida e identificado como el principal sospechoso de iniciar en la madrugada del 1 de enero el fuego que provocó una semana después el incendio Palisades, en las colinas de Pacific Palisades.

El fuego letal ardió durante una semana y el 7 de enero, cuando se reavivó por los intensos vientos de Santa Ana, originó un incendio que destruyó miles de propiedades y causó la muerte de al menos 12 personas.

Jonathan Rinderknecht fue detenido el 7 de octubre en Florida y después fue trasladado a Los Ángeles. Crédito: US Attorney’s Office | AP

Los fiscales dijeron que Rinderknecht, quien vivía en el área de Los Ángeles, trabajó el 31 de diciembre de 2024 como conductor de Uber, y después de dejar a unos pasajeros en Pacific Palisades, caminó por una ruta de senderismo poco después de la medianoche del 1 de enero.

En el inicio del sendero Skull Rock, el acusado intentó contactar a un amigo y después caminó por el sendero donde se inició el incendio Lachman.

Rinderknecht intentó llamar al 911, pero no tenía señal en su celular. Para ese momento, un vecino llamó a los bomberos para reportar el fuego.

Cuando llegó al inicio del sendero, se comunicó con los servicios de emergencia para informar sobre las llamas y posteriormente se alejó del lugar.

En el momento en que se alejaba de la zona, se cruzó con los vehículos de los bomberos que acudían como respuesta al incendio. El sospechoso dio vuelta y los siguió hasta la colina.

El incendio Lachman quemó ocho acres y finalmente fue apagado por los bomberos, pero el fuego se mantuvo latente bajo el terreno y se reavivó la mañana del 7 de enero debido a los fuertes vientos y las condiciones secas del lugar.

Los funcionarios de la fiscalía de Estados Unidos dijeron que Rinderknecht había mostrado un interés reciente por el fuego, lo que incluía escuchar repetidamente una canción de rap francesa con un video musical que mostraba incendios.

Además, el sospechoso también usaba ChatGPT para generar imágenes de un incendio junto a una ciudad.

Rinderknecht se mudó a Florida, donde fue detenido el 7 de octubre. Días después, fue deportado al condado de Los Ángeles para responder a la acusación por el incendio forestal.

El incendio Palisades, junto con el Eaton, que también estalló el 7 de enero, pero por la tarde en el área de Altadena, en el Valle de San Gabriel, provocó órdenes de evacuación generalizadas, destrucción de miles de acres y niveles de devastación en el área metropolitana de Los Ángeles.

Las pérdidas estimadas entre los dos incendios se calculan entre $50,000 millones y $130,000 millones de dólares.

Rinderknecht permanece bajo custodia federal y deberá comparecer nuevamente ante un tribunal el 12 de noviembre antes de ir a juicio a mediados de diciembre.

De ser declarado culpable, Rinderknecht podría enfrentar una pena máxima de 20 años en una prisión federal.

