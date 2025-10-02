Cómo asegurar tu boleta electoral tras los incendios en Los Ángeles

Para muchos residentes que perdieron sus residencias en los incendios de enero en Los Ángeles, en lo último que piensan es en actualizar sus datos para recibir sus boletas para el proceso electoral de noviembre en California.

El 4 de noviembre se tiene programada la votación sobre la redistribución de distritos, rumbo a las elecciones intermedias de 2026, la carrera por la alcaldía de Los Ángeles y las elecciones para gobernador de California.

Sin embargo, los funcionarios electorales dijeron que se tiene una situación especial con los residentes afectados por los incendios Palisades y Eaton, que desplazaron a miles de personas.

“No reenviamos las boletas porque son específicas del lugar donde usted está registrado para votar“, dijo el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan.

Si no se actualizó la información sobre su actual lugar de residencia, no debe esperar que su boleta de voto le llegue por correo, lo que inquieta a muchos residentes desplazados de las zonas afectadas por los incendios.

“La gente está lejos. Desconocen los problemas. No recibió el folleto para poder explicarles qué votarían a favor y qué en contra“, dijo a la cadena ABC Diana Lee, residente de Altadena.

“Espero que la gente no se quede al margen, pero entiendo que eso sería un gran problema. Muchos de estos buzones ni siquiera se pueden entregar por aquí“, expresó Ángel Pérez, otro residente de Altadena, quien perdió su casa en el incendio Eaton.

Si este es su caso, debe cumplir con algunos pasos para recuperar su boleta electoral, incluso si actualmente vive en otro lugar.

Puede mantener su dirección, pero debe agregar una dirección postal temporal. Puede hacerlo volviéndose a registrar en línea en lavote.gov o registertovote.ca.gov y marcando la casilla que dice: “Mi dirección postal es diferente de mi domicilio”.

Otra opción se tiene al comunicarse con la línea directa de información para votantes en el teléfono 800-815-2666.

“En caso de que no le llegue la boleta, nuevamente, se tiene el método infalible de tener los centros de votación ubicados en todo el condado durante ese periodo de votación de 11 días“, agregó Logan.

En caso de mudarse de forma permanente tras los incendios, es necesario actualizar su domicilio, lo que determinará su derecho a votar en las elecciones locales relacionadas con su nueva dirección.

Error en la Guía del Votante

La oficina de la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, anunció que enviará un aviso de corrección a millones de votantes registrados debido a que hay un error en la guía oficial de información para votantes de 2025.

En un comunicado, los funcionarios dijeron que la guía contiene información sobre la Proposición 50, una medida electoral que busca permitir al estado eludir temporalmente a la comisión independiente de redistribución de distritos para definir los límites en respuesta a la redistribución de distritos de Texas.

La propuesta fue lanzada por el gobernador Gavin Newsom, con el respaldo de legisladores demócratas nacionales y estatales.

En la página 11 de la guía, el Distrito 27 fue etiquetado incorrectamente al indicar que era el Distrito 22, informaron funcionarios de la oficina de Weber, y agregaron que el error se descubrió a principios de esta semana.

Se estima que unos 8.5 millones de votantes recibieron la versión incorrecta de la guía, cuando hay alrededor de 23 millones de votantes registrados en California.

El estado pronto enviará un aviso postal para notificar la corrección, informar a las jurisdicciones locales sobre el error y solicitarles que actualicen sus sitios web.

Según la oficina de Weber, el error se originó en materiales recopilados por la oficina del Analista Legislativo.

De acuerdo con los funcionarios estatales, se trataba únicamente de un error de etiquetado, aclarando que la información sobre la asignación de distritos, las papeletas y la representación no se vio afectada y sigue siendo precisa.

