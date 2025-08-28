Prohíben autobuses turísticos en zona quemada por incendio Palisades

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este miércoles una resolución para prohibir el tránsito de autobuses de pasajeros en las zonas afectadas por el incendio Palisades.

Por unanimidad, los miembros del consejo autorizaron al Departamento de Transporte (DOT) las operaciones de los llamados “tours de desastre” en una zona aproximada de 16 millas cuadradas.

De acuerdo con la moción aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad, queda prohibido el tránsito de autobuses turísticos en los siguientes límites:

La cordillera de las montañas de Santa Mónica al norte.

de Santa Mónica al norte. El límite de la ciudad de Los Ángeles cerca de Coastline Drive y Pacific Coast Highway al oeste.

al oeste. Pacific Coast Highway al sur y al este del límite de la ciudad.

al sur y al este del límite de la ciudad. Chautauqua Boulevard , entre Pacific Coast Highway y Sunset Boulevard.

, entre Pacific Coast Highway y Sunset Boulevard. Sunset Boulevard entre Chautauqua Boulevard y Mandeville Canyon Road.

entre Chautauqua Boulevard y Mandeville Canyon Road. Mandeville Canyon Road al norte de Sunset Boulevard.

La resolución dice que la restricción es necesaria para preservar la seguridad pública en una zona declarada de emergencia mientras se hacen las reparaciones de carreteras, la estabilización de laderas, la reparación de servicios públicos, así como la reconstrucción de viviendas y negocios.

Se espera que el DOT coloque letreros en los puntos de acceso a la zona afectada por el incendio, para prohibir el paso de vehículos que pesen más de 5,950 libras.

La mayoría de los autobuses turísticos supera el peso límite considerado, de acuerdo con los funcionarios municipales.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tendrá la responsabilidad de hacer cumplir las restricciones, que estarán vigentes durante la declaración de emergencia por incendios forestales de enero.

El DOT dijo que el tramo de Pacific Coast Highway está bajo la jurisdicción de Caltrans, por lo que se espera que se solicite al estado que considere la posibilidad de restringir el paso de autobuses turísticos por el camino, al norte de la ciudad de Santa Mónica.

La concejal Traci Park presentó en junio una moción en la que se solicitaban esas restricciones.

Park representa al Distrito 11 del Concejo Municipal de Los Ángeles, que abarca los barrios costeros, como Pacific Palisades y Venice, entre otros.

Desde el 14 de junio, Pacific Palisades fue reabierto al público. Poco después, Park dijo que su oficina recibió informes de operadores turísticos comerciales que efectuaban “tours de desastre”.

El incendio Palisades estalló la mañana del 7 de enero y creció rápidamente por los vientos de Santa Ana, quemando 23,448 acres, destruyendo 6,833 estructuras y dañando 973 más, en el área de Pacific Palisades y Malibu. Por el incendio, fallecieron 12 personas.

