Incendio arrasa pueblo de California que surgió durante la Fiebre del Oro

Un incendio forestal calcinó este martes un pueblo del norte de California que se fundó durante la Fiebre del Oro en la década de 1850, informó el Departamento de Silvicultura y Protección de Incendios de California (Cal Fire).

La comunidad, Chinese Camp, surgió hace 175 años tras la llegada de miles de mineros chinos que fueron expulsados de un campamento cercano.

🔥 FIRE ACTIVITY UPDATE 🔥



The TCU September Lightning Complex is burning across multiple fires, totaling approximately 11,900 acres as of this morning (9/3).



For the latest updates and details on this and other incidents, visit: https://t.co/atVw5KTj0X

#CALFIRE… pic.twitter.com/4tJlJH4hN7 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 3, 2025

Este martes, uno de casi dos docenas de conflagraciones, que comenzaron por tormentas eléctricas, destruyó casi por completo el legendario pueblo.

Cal Fire dijo que, en total, los incendios forestales que estallaron desde este martes han quemado más de 40,000 acres.

El incendio, con llamas de rápida propagación a causa del viento, surgió en las faldas de la Sierra Nevada y amenazaba con alcanzar las pocas estructuras históricas que todavía quedaban en Chinese Camp, lo que forzó la evacuación de sus casi 100 habitantes.

Bombero combate las llamas del incendio 6-5, en Chinese Camp. Crédito: Noah Berger | AP

Las llamas también cerraron una autopista, que sirve como ruta principal entre San Francisco y Yosemite National Park.

Para la mañana de este miércoles, todavía se desconocía si algunas de las pocas estructuras que permanecían en Chinese Camp desde la época de la Fiebre del Oro, como una oficina de correos y una iglesia católica cerrada, sufrieron daños a causa del incendio, que continúa ardiendo sin contención.

Durante la madrugada de este martes, se registró una gran cantidad de rayos, que provocaron al menos 22 incendios forestales, los cuales quemaron cerca de 19 millas cuadradas en los condados de Calaveras, Tuolumne y Stanislaus, dijo la portavoz de Cal Fire, Emily Kilgore.

Una de las estructuras destruidas en Chinese Camp. Crédito: Noah Berger | AP

Los 22 incendios forestales se extienden por la región, aproximadamente a 120 millas al este de San Francisco.

La portavoz de Cal Fire dijo que no se han reportado bomberos o civiles lesionados por el fuego, pero mencionó que varias estructuras quedaron destruidas por dos de las conflagraciones. Todavía no se han completado las evaluaciones de los daños.

Cal Fire dijo que muchos de los incendios permanecen activos en áreas de difícil acceso, en zonas remotas y escarpadas.

“Todavía podría haber incendios que no se han descubierto”, consideró Kilgore, por lo que advirtió que podrían ser necesarias más evacuaciones.

Para los próximos días se esperan temperaturas superiores a los 90 °F, con poca probabilidad de que ocurran precipitaciones.

Las llamas de los incendios se han propagado rápidamente como consecuencia de los fuertes vientos y a la gran extensión de terrenos llenos de vegetación seca y alta.

El conjunto de los 22 incendios, llamado TCU September Lightning Complex, se ha extendido por 13,371 acres.

De esos incendios, el llamado 6-5 fue el que golpeó a la comunidad de Chinese Camp, donde ardieron al menos cinco estructuras.

Durante las primeras horas, los residentes del pueblo movieron ramas de árboles y echaron arena sobre las llamas en un intento desesperado por frenar el avance del fuego mientras esperaban la llegada de los bomberos.

Residentes mueven ramas de árboles para intentar detener el avance de las llamas. Crédito: Noah Berger | AP

Chinese Camp actualmente es un paso en el camino para los turistas que viajan de San Francisco a Yosemite, y floreció en 1850 como parada de diligencias y lugar de suministro para los campamentos mineros durante la Fiebre del Oro.

Hace 175 años, llegaron a California miles de chinos y fueron víctimas de persecución, que incluyó un alto impuesto para los mineros extranjeros, medida diseñada para que se alejaran de la minería. Fue una época en que la comunidad china en todo California sufrió una discriminación generalizada.

La entonces parada de diligencias, llamada inicialmente Camp Washington, creció con la llegada de los mineros chinos, que fueron expulsados de un campamento cercano, por lo que su nombre se cambió para reflejar a los miles de nuevos colonos.

Sin embargo, durante las siguientes décadas la mayoría de los residentes chinos dejó la comunidad. Los dos últimos abandonaron Chinese Camp en la década de 1920, dijo Stephen Provost, quien escribió “Chinese Camp: la inquietante historia de la ciudad en auge olvidada de California.

Con el paso de los años, también desaparecieron los salones, templos, establos y viviendas que fueron construidos por la comunidad china.

Todavía se podían encontrar algunas edificaciones construidas por colonos europeos durante el siglo XIX, incluido un salón, una pensión y algunas residencias antiguas.

“Era como un pueblo atrapado en el tiempo”, expresó Provost recordando su primera visita. Actualmente, está ansioso por conocer cómo se encuentra Chinese Camp tras el paso del incendio forestal.

