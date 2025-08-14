Incendio King consume 490 acres en Los Ángeles: alertas de evacuación activadas

Un incendio de vegetación que se desató la madrugada de este jueves ha calcinado alrededor de 490 acres cerca de la Interestatal 5, provocando una emergencia de evacuación y refugio para algunos residentes en el área de Gorman, en el norte del condado de Los Ángeles.

El incendio King comenzó poco después de la 1:00 a.m. de este jueves en terrenos de vegetación seca al este de la autopisa, en el área de Smokey Bear Road, entre Gorman y Pyramid Lake.

#KingFire. Interstate 5 at Smokey Bear Road



490 acres 5% contained



Reminder right two lanes NB I-5 at Vista Del Lago are closed, expect delays.



Evacuation Warning remains in place for Paradise Mobile Home Park



Shelter in Place remains for Pyramid Lake RV Park



The fire is… pic.twitter.com/a7P4UADDcK — Angeles National Forest (@Angeles_NF) August 14, 2025

Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) y del Bosque Nacional Ángeles respondieron para comenzar a combatir las llamas en un comando unificado, aunque el fuego comenzó a propagarse rápidamente.

Las llamas crecieron rápidamente hasta alcanzar 490 acres y a las 6:52 a.m. registraba una contención del 5%, según información de Cal Fire.

Debido al fuego, los bomberos cerraron el Freeway 5 de forma temporal en ambas direcciones porque se acercaba a la carretera. Más tarde, la autopista fue reabierta y se pidió a los conductores que tuvieran precaución mientras viajaban en la zona cercana al incendio.

“Permanezca alerta a las condiciones y siga todas las instrucciones de los servicios de emergencia de campo”, dijeron autoridades del condado de Los Ángeles en un mensaje en su sitio web.

Se ordenó una alerta de refugio en el lugar al este del Freeway 5 y al sur de la Carretera 138.

Las autoridades emitieron advertencias de evacuación para la zona de Hungry Valley, al oeste del Freeway 5, y para la zona de Paradise Ranch, al este de la autopista.

“Quienes se encuentren en esta zona deben estar preparados para evacuar de inmediato“, dijeron las autoridades del condado.

En el transcurso de la mañana, en la zona donde ardía la vegetación seca se registraban ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora, informó la cadena KTLA.

Las autoridades informaron que dos vehículos recreativos que estaban desocupados fueron destruidos por el fuego en el Pyramid Lake RV Park.

Se emitieron advertencias de evacuación para las siguientes zonas:

GOR-HUNGRYVALLEY

GOR-LAC-E001

GOR-LAC-E005

CAS-PARADISERANCH

Para obtener actualizaciones sobre alertas, advertencias y órdenes de evacuación en la zona afectada por el incendio King, puede acceder a este enlace.

Las condiciones climáticas la mañana de este jueves en el área de Gorman y del corredor de la Autopista 5 son soleadas, con temperaturas máximas entre 90 °F y 95 °F en las zonas más bajas.

Las causas que originaron el incendio King se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades, aunque el fuego se extendió debido a las condiciones de baja humedad, alta temperatura y vegetación seca.

