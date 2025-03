Mapas de riesgo de incendios actualizados para California

Por primera vez en 14 años, California publicó este lunes 24 de marzo los mapas actualizados de zonas con alto riesgo de incendios forestales.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire) clasificó la probabilidad de que ocurra una conflagración en ciertas áreas que van de moderada, alta y hasta muy alta.

De acuerdo con el mapa que publicó Cal Fire sobre el área del sur de California, incluye ocho condados: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, Imperial, Mono e Inyo.

En las semanas previas, el departamento ya había publicado los mapas correspondientes a las zonas con riesgo de incendios forestales correspondientes para el norte y centro de California.

Cal Fire actualizó los mapas previos, que se publicaron de 2007 a 2011, al tomar en cuenta las condiciones de vegetación, características de los terrenos, historial de incendios y el clima local, con un propósito proactivo y no reactivo.

“Los mapas de zonas de gravedad de riesgo de incendios evalúan el peligro, no el riesgo. Son como mapas de zonas de inundación, donde los terrenos se describen en función de la probabilidad de que una zona en particular se inunde, y no especifican los impactos”, dijo la oficina del jefe de bomberos.

Según los funcionarios, el riesgo se basa en las condiciones físicas que crean una probabilidad y un comportamiento esperado del incendio durante un periodo de 30 a 50 años sin considerar medidas de mitigación como el fortalecimiento de las viviendas, los incendios forestales recientes o los esfuerzos de reducción de combustible.

De acuerdo con Cal Fire, los mapas actualizados se utilizarán en las normas de construcción, en la divulgación de información sobre riesgos naturales en bienes raíces al momento de la venta, así como en la indicación a los líderes municipales o del condado sobre dónde aplicar medidas de mitigación.

Los mapas servirán para establecer las normas de construcción contra incendios. Crédito: Noah Berger | AP

Las autoridades determinaron que, en las zonas de alto y muy alto riesgo de incendio, las normas de construcción requieren que las casas de nueva construcción tengan techos y canaletas resistentes al fuego.

Además, se deben considerar paredes exteriores capaces de soportar calor y llamas hasta por una hora, ventanas de doble panel con vidrio templado irrompible, así como ventilaciones en el ático y garaje resistentes a las brasas.

Para los residentes con propiedades en zonas muy altas se hace la indicación que deben cumplir con los requisitos de paisajismo.

En estas propiedades se debe mantener un espacio libre defensivo de 100 pies alrededor de las viviendas y terrazas adyacentes, poda de árboles, eliminación de vegetación seca y el retiro de maleza inflamable.

Las normas de desarrollo inmobiliario también incluyen el ancho de las carreteras, el suministro de agua y la respectiva señalización.

Se tiene considerado que los mapas actualizados sirvan de información para los planes de desarrollo futuros de ciudades y condados, además de ayudar a fortalecer las políticas de seguridad contra incendios forestales.

Algunas áreas reúnen características específicas que hacen que representen un mayor peligro de incendio en comparación con otras, por lo que Cal Fire tiene la obligación, por ley, para mapear las áreas con riesgo significativo de incendio.

Las personas pueden consultar los mapas actualizados, que son interactivos, con datos comparativos de las antiguas Zonas de Gravedad de Riesgo de Incendio (2007-2011) con las nuevas en 2025.

Como ayuda, los usuarios pueden introducir direcciones específicas para para conocer en qué zona se encuentran sus propiedades y si corresponde alguna con riesgo de incendio.

Otra novedad que presentan los mapas actualizados es que pueden mostrar a qué agencia es responsable de cada área, entre bomberos estatales o locales.

Para conocer los mapas actualizados de Cal Fire para 2025 puede consultar este enlace.

