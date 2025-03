Asistencia federal para afectados por incendios excluye a indocumentados

Mientras que decenas de miles de familias impactadas por los incendios de Los Ángeles han encontrado alivio para reconstruir sus vidas y sus viviendas con la ayuda que les has proporcionado la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias (FEMA), muchos de los residentes indocumentados no han corrido con la misma suerte, puesto que no califican para la asistencia federal.

Matilde, una madre indocumentada, quien perdió su casa de renta que compartía con su esposo, su hijo, su nieta de seis años y otros dos amigos, no ha podido obtener apoyo en casi tres meses.

El Incendio Eaton en Altadena y el Incendio Palisades en Pacific Palisades que estallaron el 7 de enero, dejaron un saldo de 29 personas muertas, y miles de estructuras convertidas en cenizas y fierros retorcidos.

“Hemos solicitado ayuda a FEMA, pero cada vez nos piden más y más documentos; hemos cumplido con los requisitos, pero siempre hay algo que falta, y hasta ahora no hemos tenido ninguna asistencia”, dice Matilde, quien como el resto de su familia y amigos con los que compartía su casa, no tiene un estatus migratorio.

Mariana López observa lo que quedó de su casa tras el Incendio Eaton en Altadena. (Fotos Mariana López)

Agrega que su nieta, es la única en la familia, nacida en Estados Unidos, y es a través de ella que han tratado de obtener ayuda federal para salir adelante.

“Vivimos durante diez años en una casa de renta por la calle Acacia en Altadena. De nuestro hogar no quedó nada. Fueron pérdidas totales”.

Dice que el único apoyo recibido, ha consistido en comida y artículos esenciales que les han donado organizaciones no lucrativas.

“Abrimos una cuenta en el sitio de donaciones GoFundMe, y no logramos recaudar ni $3,000”, dice.

Desde que perdieron su vivienda, han habitado en la casa de una cuñada, hermana de su esposo en Pasadena.

“Hemos estado buscando otro lugar de alquiler, pero las rentas están imposibles de pagar”.

Desesperados, acudieron a FEMA a solicitar ayuda, y han cumplido con proporcionar los documentos que les solicitan como actas de nacimiento, identificaciones, fotos, comprobantes de residencia en el lugar siniestrado, y muchos otros que les han pedido.

Lo que quedó del hogar de Matilde, arrasado por el Incendio Eaton en Altadena. (Fotos Matilde)

“Siempre nos salen con que necesitan otros documentos, y nos dan largas”, dice Matilde, quien a partir del siniestro se quedó sin empleo.

“Yo trabajaba en la limpieza de la casa de una señora iraní en Altadena. Además le ayudaba a decorar sus vestidos de baile, porque ese es su negocio. Ya no pude continuar trabajando para ella, porque se le quemó su casa”.

Su esposo dedicado a la construcción, perdió todas sus herramientas de trabajo.

“Cuando nos llegó la Alerta Amber para evacuar a las tres y media de la mañana, ya no hubo oportunidad de sacar nada. La casa estaba llena de humo”.

Así era la casa de Mariana López antes del incendio Eaton. (Fotos Mariana López)

Agradecida con FEMA

Mariana López y su esposo Vicente Garrido representan la otra cara de la historia. Están muy agradecidos con FEMA porque han recibido casi $20,000 de ayuda para reconstruir sus vidas, tras perder su casa de alquiler a causa del Incendio Eaton.

“El proceso fue un poco difícil. Nos llevó varias semanas. Todo lo hicimos por teléfono. Fueron varias llamadas. Finalmente nos llegó la ayuda el mes pasado”, dice Mariana.

Mariana y Vicente eran vecinos de Matilde, solo que a su familia, FEMA les dio desde el primer día de la tragedia, alojamiento gratuito en hoteles y en departamentos de la plataforma Airbnb.

“Hasta el 27 de febrero recibimos apoyo en vivienda. Ahora estamos quedándonos en la casa de un hermano en Perris en el condado de Riverside, en espera de que nos aprueben una solicitud para un departamento”.

Mariana dice que buscaron mucho un departamento o casa de renta en Los Ángeles, pero resultó imposible porque los precios del alquiler están prohibitivos.

“Hemos encontrado un lugar de renta por $2,375 pesos en Claremont (una ciudad en las Montañas de San Gabriel). Es lo más accesible que pudimos conseguir; estamos esperando que nos aprueben”, dice.

Lesly Garrido junto a sus padres Mariana López y Vicente Garrido cuando recibieron una ayuda del Centro Médico Infantil Shriners. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La buena noticia – agrega – es que el Departamento de Vivienda del condado de Los Ángeles, ofreció pagarles el mes de depósito que les pide el arrendador o dueño de la propiedad de alquiler.

“En Altadena pagábamos $5,000 al mes de renta, pero la compartíamos entre las dos familias que vivíamos ahí, y era una casa muy grande de cinco recámaras; en las ciudades del condado de Los Ángeles, las rentas mensuales por un departamento de dos recámaras, no bajan de $3,500”.

Esta madre de familia dice que no se puede quejar de la ayuda que han recibido de FEMA.

“Han sido muy amables. La comunicación fue en español; y claro que el dinero que nos han dado no compensa toda la pérdida sufrida, pero es una ayuda muy buena para comenzar de nuevo. Estoy conforme”.

Explica que además de su vivienda y sus muebles, su esposo perdió todo el equipo de jardinería que utiliza para su trabajo como handyman (servicios de mantenimiento) pero además entre los dos, tenían un negocio de tacos de barbacoa.

“Todas las ollas de acero inoxidable se quemaron, y una máquina para hacer tortillas que acabábamos de comprar por $5,000, se nos fue en el incendio; así como todo los materiales y las inversiones que habíamos hecho en la casa para nuestro niño autista de diez años, se perdieron”.

Lamenta la situación de sus vecinos indocumentados que no han recibido ayuda del gobierno para recuperarse de las pérdidas por el incendio.

“Es muy triste porque ellos son muy trabajadores y también pagan impuestos”.

Qué pueden hacer los indocumentados

Alberto A. Pillot, vocero de FEMA, aclara que no hay fondos federales para ayudar a los indocumentados afectados por los incendios, pero los anima a acudir a los centros de recursos para que exploren otras ayudas a las que podrían tener acceso y que proporcionan las organizaciones no lucrativas.

“Si algún miembro de la familia tiene seguro social válido, pueden ser elegibles para recibir algún tipo de asistencia. El seguro social es el documento más importante que se les requiere para la ayuda federal”, dice.

“Muchos de los documentos que se les piden, son para evitar fraudes”.

Particularmente a los damnificados indocumentados, les dice que no se queden de brazos cruzados ni tengan miedo.

“Verifiquen todas las opciones. Vayan a los centros de recursos y busquen un representante que hable español”.

Dice que hasta ahora muchos de los obstáculos que se presentan para obtener asistencia de FEMA están relacionados con la documentación, y algo que les falta; o que muchas veces no les entienden a los comunicados, y asumen que no son elegibles.

“Tienen además que estar al pendiente de sus casos por el teléfono”, dice.

Precisa que los propietarios de casa deben llevar a FEMA, la determinación que les dio el seguro contra incendios.

“No se puede duplicar lo que el seguro ya les dio, pero FEMA puede apoyar en aquellas áreas que el seguro no cubrió”.

Pillot subraya que la ayuda de FEMA va encaminada a impulsar la recuperación de las personas afectadas por los incendios para que tengan un lugar habitable, seguro y sanitario.

“Recuerden que el 31 de marzo se vence el plazo para que soliciten ayuda y tomen control de su desastre. Si tienen dudas, hablen con un representante, no se descalifiquen”.

A la fecha, revela que FEMA ha recibido más de 270,000 solicitudes de asistencia de los afectados por los incendios de Los Ángeles, y hasta el 18 de marzo había repartido $93 millones en ayuda.

Centros de Recuperación para Desastres: