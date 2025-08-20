Recursos desplegados en California para combatir incendios forestales

La Oficina de Gestión de Emergencias del gobernador de California (Cal OES) desplegó recursos adicionales de extinción de incendios en el condado de Los Ángeles ante el riesgo de conflagraciones por una peligrosa ola de calor que azota la región esta semana.

En un comunicado de prensa, se informó el despliegue de 32 camiones de bomberos, 9 camiones cisterna, 9 excavadoras, 5 helicópteros, 9 cuadrillas de bomberos, 13 despachadores y 2 equipos de Gestión de Incidentes en cinco condados del sur del estado.

🚨 RED FLAG WARNING 🚨



From Wednesday 9 AM through Saturday 9 PM, a Red Flag Warning has been issued in Los Angeles and Ventura Counties. Expect:

🔥 Hot temperatures reaching 95–110°

💨 Breezy winds through passes and canyons

🌡️ Critically low humidity

⛈️Lightning possible… pic.twitter.com/0FjZhbqFkc — CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 19, 2025

Los funcionarios de California dijeron que, con esta medida, se garantiza que los recursos estén listos para responder rápidamente, lo que minimiza el impacto potencial de nuevos incendios.

Sigue leyendo: Incendio King consume 490 acres en Los Ángeles: alertas de evacuación activadas

“Este enfoque proactivo ha demostrado ser un componente crucial de la estrategia de respuesta a incendios forestales de California, reduciendo los tiempos de respuesta y conteniendo los incendios antes de que se conviertan en incidentes graves”, se informó en el comunicado.

De acuerdo con los pronósticos, las temperaturas pueden oscilar entre los 90 °F en la costa y más de 100 °F en zonas del interior ante el avance de un sistema de alta presión desde el este, con un alto riesgo de incendios, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Seguiremos desplegando recursos con antelación al sur de California ante la peligrosas condiciones meteorológicas que podrían provocar incendios a finales de esta semana”, dijo el gobernador Gavin Newsom en el comunicado.

Sigue leyendo: Devastador incendio arrasa con más de 1,000 acres en Riverside

“California, es hora de prepararse: consulte los pronósticos locales, suscríbase a las alertas y prepare una mochila de emergencia”, agregó el gobernador.

La directora de la Oficina de Gestión de Emergencias del gobernador de California, Nancy Ward, dijo que el estado tiene la intención de adelantarse a la ola de calor.

“Al preposicionar equipos de extinción de incendios, equipos y otros recursos en zonas de alto riesgo, podemos responder con mayor rapidez y eficacia cuando sea necesario“, dijo Ward.

Sigue leyendo: Más de 80,000 acres devastados por el incendio Madre en California

“Esta estrategia busca proteger vidas, propiedades y comunidades, garantizando que la ayuda esté lista cuando más se necesita”, agregó la directora del Cal OES.

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) también se preparó para responder en caso de que estalle un incendio.

“Cal Fire permanece con todo su personal y preparado en todo el estado mientras anticipamos un aumento de temperaturas“, expresó el jefe de Cal Fire, Joe Tyler.

Sigue leyendo: Múltiples incendios obligan órdenes de evacuación en el sur de California

Los recursos de prevención ante el peligro de incendios forestales no se limitan a la ayuda estatal, sino que a nivel local también se tiene una previsión por la amenaza latente que existe esta semana debido a las condiciones de calor extremo.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) desplegó al Crew 4, un equipo formado por 26 personas especialmente capacitadas y listo para responder a los incendios forestales dentro y fuera de la ciudad.

“La Oficina de Seguridad Pública de la Alcaldía, el Departamento de Gestión de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Los Ángeles, Recreación y Parques, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles y otros departamentos de la ciudad (toman medidas) para garantizar estar listos para responder, según sea necesario”, dijo la oficina de la alcaldesa.

Sigue leyendo: Órdenes de evacuación en San Bernardino por incendio de vegetación

Los funcionarios pidieron a los residentes que preparen un plan de acción contra incendios forestales, que incluya rutas de evacuación y mochilas de emergencia con artículos esenciales, así como suscribirse a las alertas de emergencias locales.

Para obtener información sobre seguridad térmica específica para cada zona, puede consultar este enlace.

Puede encontrar más información consultando este link.

Sigue leyendo:

· Tragedia en Los Ángeles: ya son 30 los fallecidos por incendios

· Niveles altos de plomo y mercurio en sangre de bomberos tras incendios de Los Ángeles

· Mapas de riesgo de incendios actualizados para California