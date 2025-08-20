Temperaturas extremas amenazan al sur de California

Las autoridades emitieron alertas de calor extremo para gran parte del sur de California ante el incremento de temperaturas que se tiene desde este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que la temperatura se incrementará en la semana conforme el sistema de alta presión llegue a la región, con los registros más altos para este jueves y viernes.

Heat is building across the region today, now is the time to prepare. If you work outdoors, stay hydrated, wear light clothing & take frequent breaks. If possible, shift your working hours to the morning and evenings, outside of the hottest parts of the day. #caheat #socal #cawx pic.twitter.com/q2Q5dzi3p1 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 19, 2025

Se emitió una alerta de calor extremo para gran parte del área de Los Ángeles desde las 11:00 a.m. de este jueves hasta las 9:00 p.m. del sábado 23 de agosto.

También se emitió una advertencia de bandera roja vigente para el Valle de San Fernando y para las áreas de los cañones desde las 9:00 a.m. de este miércoles hasta las 9:00 p.m. del sábado.

El sistema de alta presión comienza a afectar la región desde este miércoles, con el pronóstico de 90 °F en los condados de Los Ángeles y Orange, mientras que para este jueves se pronostica que los termómetros alcancen los 96 °F, con un descenso de algunos grados durante el fin de semana.

Algunas localidades enfrentan temperaturas máximas de al menos 100 °F, como Riverside (100 °F), Ontario (101 °F), San Bernardino (104 °F), Lake Elsinore (105 °F), Covina (100 °F), Santa Clarita (104 °F) y Palm Springs (114 °F).

“Vamos a superar la temperatura promedio en unos 10 grados, quizás 12 grados. Estaremos cerca de alcanzar temperaturas récord, no solo durante el día, sino también durante la noche”, dijo este miércoles el meteorólogo de la cadena KTLA, Henry DiCarlo.

El NWS advirtió del riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, sobre todo entre los niños, los adultos mayores, los residentes que no tienen aire acondicionado y las personas con actividades al aire libre.

Trabajadores al aire libre están en riesgo por las altas temperaturas. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“El calor está aumentando en la región hoy, así que es momento de prepararse. Si trabaja al aire libre, manténgase hidratado, use ropa ligera y tome descansos frecuentes. Si es posible, cambie su horario de trabajo a la mañana y la tarde, fuera de las horas más calurosas del día”, dijo el NWS.

Los especialistas recomendaron a los residentes mantenerse debidamente hidratados, permanecer en refugios con aire acondicionado y programar las actividades al aire libre durante la mañana o en horario nocturno.

Si las personas con actividades al aire libre no pueden cambiar su horario, se recomienda tomar descansos más frecuentes a la sombra.

Know the signs and symptoms of heat illness, and watch for those in yourself and others. Those not acclimated to the heat and vulnerable populations should limit their exposure, and seek indoor areas with AC. #socal #caheat #heatsafety pic.twitter.com/HZr4pohnQV — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 19, 2025

Los residentes debe evitar dejar a niños y mascotas en el interior de los vehículos bajo los intensos rayos del sol porque la temperatura puede incrementarse hasta 20 grados en comparación con la exterior, lo que puede ser mortal.

Se pronostica que la ola de calor dure al menos hasta este sábado, con un aumento de entre tres y seis grados con respecto a los registros de este miércoles en toda la región.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró en conferencia de prensa que no se esperan grandes incendios dentro de los límites de la ciudad, como el incendio Palisades; sin embargo, se desplegaron recursos con anticipación como medida de precaución.

“En todo caso, estamos yendo más allá de lo requerido actualmente en cuanto al nivel de amenaza. Quiero que los angelinos tengan tranquilidad“, dijo la alcaldesa.

Los meteorólogos informaron que también se pueden esperar tormentas eléctricas desde el viernes hasta el domingo, con la amenaza de incendios provocados por los rayos.

Se espera un ligero enfriamiento para el domingo, con un descenso de uno o dos grados más para el lunes, aunque el calor se mantendrá por encima del promedio para esta temporada del año.

