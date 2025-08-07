Sur de California bajo alerta por calor extremo y riesgo de incendios

Este jueves, el sur de California atraviesa el día con las temperaturas más altas debido a la peligrosa ola de calor que afecta esta semana, principalmente en zonas del interior y con la amenaza latente de incendios de vegetación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se pronostican para este jueves temperaturas que pueden alcanzar los 104°F en las zonas más cálidas del valle y de hasta 106°F en Antelope Valley.

Tomorrow will be the hottest day in over a month for much of the region, although mostly below daily records. Stay cool and hydrated! pic.twitter.com/pFxLjkJkll — NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 6, 2025

Para las zonas metropolitanas, los termómetros pueden tener registros que oscilan entre los 80°F y 90°F, según el pronóstico de los meteorólogos.

“En este momento, los días más calurosos parecen ser este jueves y viernes con temperaturas posibles de 95°F a 106°F en los valles más cálidos, las montañas más bajas y los desiertos”, advirtieron los especialistas.

Las temperaturas más intensas se tendrán principalmente en regiones del interior del sur de California, alejadas de las costas, zonas donde se esperan registros de entre 60°F y 70°F.

Se emitió un aviso de calor para el condado de Orange, que está vigente desde las 10:00 a.m. de este miércoles y que vence a las 8:00 p.m. de este viernes.

El aviso es para las comunidades en las montañas y colinas de Santa Ana, así como en las áreas del interior del condado de Orange, región donde se prevén temperaturas de hasta 90°F.

Las autoridades aseguraron que, por el momento, no se tienen previstos avisos o advertencias de calor para las zonas en el condado de Los Ángeles.

Se recomienda a los residentes limitar sus actividades en el exterior en el horario del calor más intenso, y en caso de trabajar al aire libre, tomar descansos bajo sombra con frecuencia, además de mantenerse debidamente hidratados.

Por ningún motivo, se deben dejar niños y mascotas en el interior de vehículos porque rápidamente se alcanzan temperaturas peligrosas, hasta 20 grados por encima en comparación con el exterior.

Sin embargo, en el sur de California se reúnen las condiciones que son propicias para que estallen incendios forestales en cualquier momento, con altas temperaturas, intensos vientos y terrenos con vegetación seca.

“Las condiciones meteorológicas de riesgo de incendios, propias de la temporada, se mantendrán hasta el martes próximo en las zonas del interior debido a las condiciones muy cálidas y secas, junto con ráfagas de viento terrestre durante las horas de la tarde y de la noche”, dijo el Meteorológico Nacional.

El NWS emitió una advertencia meteorológica de incendios para el condado de Santa Bárbara, vigente hasta este sábado debido a la ola de calor.

Las altas temperaturas en el sur de California se deben a un sistema de alta presión proveniente de Texas y del sur del país, que se expande por la región.

Se espera un descenso de temperatura a partir de este sábado.

