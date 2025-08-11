Ola de calor extremo azota ambas costas de EE.UU. con temperaturas récord

El calor extremo se ha instalado en gran parte de Estados Unidos, y esta semana amenaza con romper récords históricos desde el noreste hasta el suroeste.

En el noreste, las autoridades han emitido alertas de calor para zonas de Maine, New Hampshire, Vermont y el norte del estado de Nueva York.

En Caribou, Maine, se esperan temperaturas de hasta 35 °C el lunes, lo que podría establecer un nuevo máximo para la localidad. El martes, Manchester (New Hampshire) y Burlington (Vermont) podrían marcar récords diarios, con pronósticos de 36 °C y 34 °C, respectivamente.

En la ciudad de Nueva York, la jornada comenzó con una alerta de calidad del aire, no por el humo de los incendios de Canadá, sino por el aumento de la temperatura, que atrapa la contaminación atmosférica generada por la actividad humana.

Occidente, bajo fuego del calor

En la costa oeste, el noroeste se prepara para temperaturas abrasadoras. Ciudades como Portland (Oregón), Seattle y Spokane (Washington) permanecen bajo alerta hasta el martes, con pronósticos de 37 °C en Portland y Sacramento (California), y hasta 42 °C en Medford (Oregón).

En el suroeste, el panorama es aún más severo: Las Vegas y Phoenix están bajo advertencia de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar entre 45 y 46 °C. El Valle de la Muerte, en California, uno de los puntos más calurosos del planeta, podría llegar a los 50 °C entre el lunes y el martes.

Riesgos para la salud y recomendaciones

El calor extremo supone un riesgo significativo para la salud, especialmente para personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas y permanecer en lugares frescos o climatizados.

Meteorólogos advierten que la persistencia de estas olas de calor es un recordatorio del aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, impulsados por el cambio climático global.

