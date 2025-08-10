Más de 40 millones de estadounidenses bajo alerta por calor extremo e incendios

Este fin de semana, más de 40 millones de personas se encuentran bajo advertencias y avisos de calor extremo en Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Las zonas más afectadas incluyen Phoenix, Arizona; Palm Springs, California; y las áreas bajas del Parque Nacional del Gran Cañón, donde los termómetros podrían superar los 38 °C y alcanzar picos de hasta 46 °C.

Otras ciudades bajo advertencia son Albuquerque (Nuevo México), El Paso y Dallas (Texas), Oklahoma City (Oklahoma), Little Rock (Arkansas), Wichita (Kansas), Springfield y Kansas City (Misuri). En estas regiones se esperan máximas de entre 37,7 °C y 43,3 °C, con récords posibles en Albuquerque y Flagstaff (Arizona).

El calor extremo alcanzó su punto más alto el viernes en partes del desierto del suroeste, pero aunque se prevé una ligera disminución, las condiciones seguirán siendo peligrosas hasta inicios de la próxima semana.

Riesgo crítico de incendios en el oeste

Además del calor sofocante, el NWS mantiene alertas meteorológicas de incendios para zonas de Oregón, Utah, Colorado y Wyoming.

La combinación de humedad en un solo dígito y ráfagas de viento podría favorecer la rápida propagación de incendios forestales nuevos o activos. Las autoridades piden a la población extremar precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar chispas.

El calor se desplaza al noroeste

El calor extremo también avanza hacia el noroeste del país, con advertencias vigentes para Medford, Oregón, y áreas que se extienden desde Eugene hasta Portland.

En esta zona, las temperaturas máximas oscilarán entre 36 °C y 43 °C, con mínimas nocturnas de 18 °C a 21 °C, lo que dificultará la recuperación térmica durante la noche.

Otras ciudades bajo aviso son Spokane (Washington), Lewiston (Idaho), Longview (Washington) y Mount Shasta (California), donde se prevén máximas de entre 33,8 °C y 44,4 °C y mínimas cálidas en torno a 15,5 °C a 21,1 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que, a mediados de la próxima semana, el calor volverá a intensificarse en el Medio Oeste y el Noreste, con máximas cercanas a récord en zonas del norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra, donde se esperan temperaturas de 26,6 °C a 32,2 °C.

