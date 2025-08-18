Fuerte ola de calor golpea esta semana en el sur de California

Después de un respiro durante el verano con temperaturas agradables, el sur de California se prepara para recibir una intensa ola de calor esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que el incremento del calor se tiene a partir de este miércoles, cuando los termómetros en algunas localidades podrían alcanzar o rebasar los 100 °F.

Still on track for an extended period of hot weather this week, and this threat will be combined with a high risk for large fires where watches & warnings are in effect. There is also a chance of tstms from Fri-Sun, which can create lightning triggered fires & localized flooding. pic.twitter.com/ei20kpGfzW — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 18, 2025

“Se prevé un periodo prolongado de calor esta semana, y esta amenaza se combinará con un alto riesgo de incendios grandes, donde se han emitido alertas y avisos“, publicó el NWS en las redes sociales.

Sigue leyendo: Sur de California bajo alerta por calor extremo y riesgo de incendios

Las autoridades emitieron un aviso de calor extremo vigente desde la tarde de este miércoles hasta la noche del sábado.

Los especialistas también mencionaron la posibilidad de tormentas eléctricas de viernes a domingo, con el riesgo de posibles incendios provocados por rayos, así como la posibilidad de que ocurran inundaciones repentinas.

El fenómeno se debe a un sistema de alta presión atmosférica que ha permanecido la mayor parte del verano más al este de lo normal, pero que esta semana se traslada hacia el oeste, acompañado de altas temperaturas y un menor porcentaje de humedad.

Sigue leyendo: Ola de calor en el sur de California eleva peligro de incendios

A pesar de la presencia de algunas tormentas, los pronósticos indican que las condiciones para el intenso calor continúen durante el fin de semana.

Según el NWS, la región de Woodland Hills tendrá las temperaturas máximas más altas de la semana, donde se puede llegar hasta los 106 °F el miércoles, antes de incrementar hasta los 109 °F para el jueves y 108 °F el viernes.

Otras áreas donde los termómetros alcanzarán, o rebasarán, los 100 °F son Santa Clarita, Palmdale, Pasadena y Burbank.

Sigue leyendo: Aviso de calor en el sur de California: temperaturas pueden superar los 107°F

En Los Ángeles y Long Beach, el calor estará entre los 90 °F y 94 °F, temperatura que se pronostica para este jueves.

La ola de calor no tendrá un mayor impacto en el área de Santa Mónica, donde los registros máximos no alcanzarán los 80 °F en el transcurso de la semana.

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles instaron a los residentes a mantener la precaución necesaria ante la llegada de la fuerte ola de calor.

Sigue leyendo: Peligroso aumento de temperatura y posibilidad de incendios en el sur de California

Stay hydrated and avoid the midday sun. Dangerous heat is possible for the latter half of this week. Know the signs of heat illness before the onset of the hot weather. An extreme heat watch has been issued from Wednesday afternoon through Saturday evening. #LAHeat #CAwx pic.twitter.com/39Xgfrc8qr — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 18, 2025

Recomendaron programar las actividades en el exterior para el horario matutino o nocturno, y en caso de no ser posible, tomar descansos con mayor frecuencia bajo sombra, además de mantenerse debidamente hidratados.

Se reitera la recomendación de no dejar a niños y mascotas en el interior de los vehículos sin la supervisión de un adulto. La temperatura puede ser hasta 20 grados superior en comparación con el exterior en poco tiempo, lo que puede representar un peligro de muerte.

Se pidió también que los residentes revisen los planes de evacuación en caso de incendio de vegetación cerca de sus casas, por lo que deben estar atentos a los mensajes de los funcionarios de emergencia locales.

Sigue leyendo: Alerta por calor y riesgo de incendios en el sur de California

Las condiciones de calor extremo, baja humedad y vegetación seca son propicias para que puedan originarse incendios de maleza, con el riesgo de que las llamas se propaguen rápidamente, poniendo en peligro las casas en la región.

Sigue leyendo:

· ¡Calor récord en Los Ángeles! Temperaturas superan marcas históricas

· Prepárate: fin de semana sofocante en el sur de California

· Calor extremo en el sur de California rompe récords