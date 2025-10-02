Malibu arrestará a personas que acampen en zonas con riesgo de incendios

La ciudad de Malibu informó que se aprobó por unanimidad esta semana una declaración de emergencia para detener a personas que acampan sin permiso en zonas consideradas como propensas a incendios.

La resolución No. 25-49, aprobada por el Concejo Municipal de Malibu, autoriza a oficiales de la policía a desalojar y arrestar a personas que acampen sin permiso en áreas de alto riesgo de conflagraciones, según informó el Santa Mónica Daily Press.

FIRE CONDITIONS UPDATE 10/1/2025 – "MODERATE TO HIGH" FIRE DANGER



— City of Malibu (@CityMalibu) October 1, 2025

“No basta con decir que colaboraremos con el condado para ver qué pueden hacer para ayudar a encontrar lugares donde puedan vivir las personas que acampan en nuestras colinas, donde representan un peligro de incendio”, dijo el alcalde pro tempore de Malibu, Bruce Silverstein.

“Cualquiera que no se mude como resultado de esas obras debería ser arrestado y desalojado involuntariamente“, agregó.

La política de la resolución No. 25-49 parece contradecir la postura de la Junta de Supervisores y el sheriff del condado de Los Ángeles, que es no criminalizar la falta de vivienda.

Este miércoles, la ciudad de Malibu advirtió en las redes sociales a los residentes sobre las peligrosas condiciones que favorecen la posibilidad de que estallen incendios en la zona.

“Durante la próxima semana, veremos una continuación del clima de las últimas dos semanas, con temperaturas suaves en los 70 grados, vientos suaves y una humedad muy alta, lo que coloca nuestras condiciones de incendios forestales en “Moderadas a Altas“, dijo la ciudad en la red social X.

Los funcionarios de la ciudad de Malibu instaron a los residentes a preparar un plan de emergencia, incluidas rutas de evacuación y lugares de reunificación.

El área de Malibú sufrió daños severos por el incendio Palisades, que destruyó residencias y negocios cuando estalló la conflagración en enero.

