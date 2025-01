Tragedia en Los Ángeles: dos fallecidos en incendio

Las autoridades confirmaron la tarde de este jueves 9 de enero el fallecimiento de dos personas por el Palisades Fire, considerado como el incendio más destructivo en la historia de Los Ángeles.

En conferencia de prensa, la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, dijo que, después de hacer las debidas investigaciones, se confirmó la muerte de dos personas por el incendio Palisades.

La mañana de este jueves se informó que agentes del Condado de Los Ángeles habían encontrado lo que se pensaba eran restos humanos cuando se hizo un control de bienestar en una residencia en el área de Malibu que quedó calcinada por la conflagración.

Serán los estudios que efectúen los servicios médicos forenses los que determinen cuáles fueron las causas exactas de los dos decesos.

Con los dos fallecimientos confirmados en Malibu, se elevó a siete el número de víctimas fatales que han dejado los grandes incendios que estallaron esta semana en Los Ángeles, después de los cinco muertos ocasionados por el Eaton Fire, en el área de Altadena y Pasadena.

El Palisades Fire se reportó por primera vez aproximadamente a las 10:30 a.m. de este martes 7 de enero cerca de Piedra Morada Street y Monte Hermoso Street, en el área del Centro de Recreación Palisades Hills.

En su actualización más reciente de este jueves, la conflagración había crecido hasta 19,978 acres, con un 0% de contención, de acuerdo.

El fuego del Palisades Fire sigue sin ser contenido. Crédito: Damian Dovarganes | AP

De acuerdo con Cal Fire, con el estudio aéreo del Palisades Fire, que se había estimado una destrucción de unas 1,000 estructuras, la cantidad de edificaciones arrasadas ahora era de 5,316, entre propiedades residenciales y comerciales, vehículos recreativos, cobertizos y otros edificios menores.

En sus primeros reportes, a pesar de que todavía no se tenía la confirmación de fallecimientos, las autoridades habían informado que el incendio dejó lesiones a un número no determinado entre personas que no evacuaron a tiempo la zona donde afectó el fuego.

Tan pronto se desató el incendio, las llamas se extendieron rápidamente alimentadas por los intensos vientos de Santa Ana, lo que obligó a la orden de evacuación de decenas de miles de residentes, cuyas viviendas estaban bajo amenaza del fuego.

Más de 800 elementos de bomberos luchan contra el incendio, con el apoyo desde el aire por parte de aeronaves y helicópteros cuando las condiciones del viento lo permiten.

“El comportamiento extremo del fuego, que incluye la detección a corta y larga distancia, sigue siendo un desafío para los esfuerzos de extinción del incendio Palisades“, dijo Cal Fire en un boletín.

“Se espera que las ráfagas de viento, de hasta 60 millas por hora, continúen hasta este jueves, lo que podría ayudar a que haya más actividad del fuego y a los esfuerzos de extinción”, añadió.

Las órdenes de evacuación se extendieron por todo Pacific Palisades hasta el océano Pacífico, y se incluyeron áreas de Santa Mónica, Malibu y Topanga. Residentes y comercios de Calabasas permanecieron este jueves bajo advertencia de evacuación.

Se estima que los daños por este incendio pueden ascender a decenas de miles de millones de dólares.

Antes del Palisades Fire, el incendio más destructivo en Los Ángeles había sido el Sayre Fire, que en 2008 arrasó con 604 estructuras en el área de Sylmar.

Las causas que originaron el Palisades Fire se mantienen bajo investigación de las autoridades.

