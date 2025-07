Estos iPhone no podrán actualizar a iOS 26: ¿está el tuyo en la lista?

Apple presentó iOS 26 durante la WWDC 2025, y como era de esperarse, las expectativas estaban por las nubes. Esta nueva versión del sistema operativo para iPhone introduce mejoras importantes como una interfaz renovada tipo “Liquid Glass”, nuevas capacidades de inteligencia artificial, cambios visuales, mejoras en la app Teléfono y una experiencia de usuario mucho más fluida y personalizada.

Pero hay una traba para muchos usuarios: no todos los iPhone son compatibles con iOS 26. Si tienes un modelo relativamente antiguo, es posible que tu dispositivo se haya quedado fuera de la lista de actualizaciones. Y no, no se trata solo de los modelos más viejos como el iPhone 6 o 7: incluso algunos equipos que hasta hace poco recibían soporte ya no lo harán con esta versión.

Modelos compatibles (y los que se quedan fuera)

Apple ha decidido que solo los dispositivos con procesador A13 Bionic o superior podrán actualizar a iOS 26. Esto significa que el iPhone 11 en adelante está dentro de los equipos compatibles, mientras que los iPhone XS, XS Max y XR quedan fuera. Una decisión que no ha sentado muy bien entre los usuarios de estos modelos, especialmente porque no son dispositivos tan antiguos desde el punto de vista del consumidor promedio.

Si tienes un iPhone 11, 11 Pro o 11 Pro Max, estás cubierto. Lo mismo aplica para el iPhone SE de segunda y tercera generación, la gama iPhone 12 al completo, así como los iPhone 13, 14, 15 y por supuesto, los modelos más recientes como los iPhone 16. Todos ellos podrán disfrutar de las funciones principales de iOS 26, incluyendo el nuevo diseño, mejoras en privacidad, funciones de productividad y más.

Ahora bien, hay una letra pequeña importante que muchos pasan por alto: no todos los modelos compatibles recibirán todas las funciones. Algunas de las herramientas más avanzadas de Apple Intelligence están limitadas a equipos con procesadores A17 Pro en adelante. Es decir, si bien puedes instalar iOS 26 en un iPhone 12 o 13, no tendrás acceso a las funciones de inteligencia artificial generativa como la traducción en tiempo real, los Genmoji o el nuevo sistema de resumen automático en mensajes y correos.

iPhones compatibles con iOS 26

(Pueden instalar iOS 26, aunque no todos tienen acceso a las funciones de inteligencia artificial avanzadas)

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone SE (2.ª generación)

• iPhone SE (3.ª generación)

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 13

• iPhone 13 mini

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone 15

• iPhone 15 Plus

• iPhone 15 Pro

• iPhone 15 Pro Max

• iPhone 16

• iPhone 16 Plus

• iPhone 16 Pro

• iPhone 16 Pro Max

Funciones exclusivas para los iPhone más nuevos

Apple lo dejó claro desde el principio: las funciones de inteligencia artificial más potentes estarán disponibles solo para dispositivos que puedan soportarlas a nivel de hardware. Y eso significa tener un iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro o superior, ya que son los únicos modelos que incorporan el chip A17 Pro o versiones posteriores, con potencia suficiente para ejecutar los modelos de IA de Apple de forma local.

Entre estas funciones exclusivas está la posibilidad de realizar traducciones en vivo durante llamadas, generar emojis personalizados mediante IA (Genmoji), obtener resúmenes inteligentes de textos largos y hasta editar imágenes directamente desde la galería usando comandos de texto. Sin ese chip de última generación, simplemente no podrás usarlas, incluso si tu iPhone es compatible con la actualización.

Esta separación de funciones genera una especie de brecha entre los usuarios. Quienes tengan un iPhone más antiguo, aunque aún compatible, no podrán disfrutar de la experiencia completa de iOS 26. Básicamente, es como tener un carro moderno pero sin acceso al paquete premium.

iPhones no compatibles con iOS 26

(Ya no recibirán actualizaciones mayores del sistema operativo)

• iPhone XR

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7 y anteriores

• iPhone SE (1.ª generación)

¿Y si tu iPhone no está en la lista?

Si tu equipo está fuera de los modelos soportados, no hay nada que puedas hacer para instalar iOS 26 oficialmente. Apple no ofrece alternativas para esos dispositivos, lo que te deja en una encrucijada: seguir con tu iPhone tal como está, o renovar a un modelo más reciente que sí reciba soporte.

Y ojo, aunque no recibirás nuevas funciones, aún podrías recibir actualizaciones de seguridad durante algún tiempo. Pero eventualmente, esas también se detendrán. Eso implica que podrías quedar expuesto a vulnerabilidades o incompatibilidades con apps nuevas, algo que afecta especialmente a quienes usan su iPhone como herramienta de trabajo o para actividades bancarias y compras online.

En ese caso, la recomendación más lógica es pasarte a un modelo más nuevo, no necesariamente el último, pero sí uno que cuente al menos con un chip A13 Bionic. Incluso si no te interesa la inteligencia artificial de Apple, al menos garantizarás varios años más de soporte.

Sigue leyendo:

– Adiós a iOS 19: Apple renombra sus sistemas y lanza iOS 26

– Cómo descargar e instalar iOS 26 de forma anticipada para poder probarlo desde ya

– iOS 26: las funciones exclusivas que tendrán los nuevos iPhone